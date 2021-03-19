شابوفالوف وكاراتسيف إلى نصف نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ضمن الكندي دينيس شابوفالوف والروسي أصلان كاراتسيف تأهلهما إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تختتم منافساتها على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود غداً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.9 مليون دولار.

وتغلب شابوفالوف المصنف 12 عالمياً على الفرنسي جيريمي تشاردي المصنف 53 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات ربع النهائي بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-4 في ساعة و25 دقيقة، ليضرب موعداً في المربع الذهبي مع الفائز في مباراة الجنوب أفريقي لويد هاريس المصنف 81 عالمياً والياباني كي نيشيكوري المصنف 41 والتي أقيمت أمس.

من جهته نجح كاراتسيف المصنف 42 عالمياً والمشارك عبر بطاقة دعوة في العبور إلى المربع الذهبي على حساب الإيطالي جانيك سينر المصنف 32 بعدما قلب تأخره في المجموعة الأولى 7-6 إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة 6-3 و6-2.

ويلتقي اللاعب الروسي في نصف النهائي مع الفائز في مباراة مواطنه أندريه روبليف والمجري مارتون فوكسوفيتش.

منافسات الزوجي

وفي منافسات الزوجي، ضمن الثنائي الكولمبي المكون من خوان سيباستيان وروبرت فرح (المصنف الأول عالمياً) تأهلهما إلى نصف النهائي عقب تغلبهما على الثنائي الإيطالي المكون من لورينزو سونيغو وأندريا فافاسوري بشوط كسر التعادل 11-9 بعد فوزهما في المجموعة الأولى 6-4 وخسارتهما في المجموعة الثانية 6-7.

من جهة أخرى، تزين استاد سوق دبي الحرة للتنس باللون الأخضر للاحتفال باليوم الوطني الإيرلندي، وذلك في إطار حملة «غو غرين» التابعة لهيئة السياحة الإيرلندية.

وأضيء استاد سوق دبي الحرة، باللون الأخضر في الوقت الذي يتنافس مجموعة من نخبة لاعبي التنس العالميين على البطولة السنوية من فئة الـ 500 نقطة وضمن جولة رابطة محترفي التنس، كما أضيئت القرية الإيرلندية المحيطة بالاستاد الذي يقع في قلب مدينة دبي في منطقة القرهود، والذي يتسم بطابعه الإيرلندي الأصيل.

وتتألق بعض أهمّ الصروح الفريدة والملاعب والمتاحف والأبراج حول العالم بما فيها أبرز المعالم السياحية في إمارة دبي من بينها برج خليفة، وبرج العرب باللون الأخضر احتفالاً بهذه المناسبة.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نفخر بدعم هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وتوطيد العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وإيرلندا، ويشكل إضاءة الاستاد والقرية الإيرلندية باللون الأخضر جزءاً من دورنا في هذا الإطار والمساعدة على نشر الرسالة السامية التي تتبوأ بها هذه المناسبة».

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