شابوفالوف وكاراتسيف يتأهلان إلى نصف نهائي دولية دبي لتنس الرجال

المصدر: وام

تأهل الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 12 عالمياً، والروسي أصلان كارتسيف المصنف 42 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوى، إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، حيث تغلب شابوفالوف على نظيره الفرنسي جيرمي تشاردي بمجموعتين دون رد (7-5، 6-4)، وأقصى كاراتسيف منافسه الإيطالي يانيك سينير بمجموعتين مقابلة واحدة (6-7، 6-3، 6-2).

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة "لقد استمتعنا بمباراتين رائعتين بعد ظهر اليوم وأداء عالٍ قدمه جميع اللاعبين، ونهنئ شابوفالوف وأصلان كاراتسيف على فوزهما، ونتمنى لهما التوفيق في نصف النهائي".

وكان الفرنسي جيرمي تشاردي، المصنف 53 عالمياً، يسعى للوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد جولاته في أنطاليا وملبورن وروتردام، في المقابل، عانى نظيره شابوفالوف خلال هذا الموسم، حيث خسر مباراتيه في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ولم يتجاوز الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم فاز في مباراة واحدة فقط الأسبوع الماضي في الدوحة.

ولم يكن لهذا الأسبوع مثيلاً بالنسبة لهذين اللاعبين، حيث فاز شابوفالوف بمباراتيه السابقتين في مجموعات متتالية بينما عانى تشاردي في جميع مبارياته الثلاث، وفي كل مرة كان يتقدم 6-4 في المجموعة الثالثة.

وسارت المباريات في المجموعة الأولى بشكل مريح حتى نتيجة التعادل 5-5، ليكافح تشاردي في إرساله، إلا أنه ارتكب خطأين مزدوجين وسمح لشابوفالوف بالاستفادة من إرساله الثاني لكسب نقطة الفوز، واتبعت المجموعة الثانية مساراً مشابهاً حيث حافظ اللاعبان على إرسالهما بشكل متساوٍ حتى 4-4، عندما ربح شابوفالوف المجموعة بفارق النقطة من الضربة الأولى.

وقال شابوفالوف: "كانت لدي توقعات أخرى على إرساله، لكنني تمكنت من الاستفادة من الفرص التي أتيحت لي وكان ذلك فارقاً كبيراً، تمكنت من كسب النقاط في إرساله بحرية كبيرة مما ساعدني من الضغط عليه أكثر".

وحصل الكندي شابوفالوف على 26 نقطة من أصل 28 نقطة في إرساله، وتحقق ذلك نتيجة الكثير من العمل الشاق.

وقال: "كان تركيزي منصباً على إرسالي خلال الأسبوعين الماضيين وأحاول أن يكون لدي المزيد من التنوع في هذه الضربات، وكنت سعيدا جدا بالطريقة التي كنت أرسل بها الكرات وآمل أن أواصل طريقي بنفس هذا المستوى".

وكانت المباراة بين كاراتسيف وسينير هي الأطول، حيث استغرقت المجموعة الأولى 58 دقيقة فاز بها سينير في شوط كسر التعادل، في حين تغيرت المباراة بشكل دراماتيكي في المجموعتين التاليتين، حيث استطاع كاراتسيف وفي 11 دقيقة فقط الفوز بالمجموعة الثانية لتتغير المعنويات على أرض الملعب، والتي ساهمت في فوز كاراتسيف بالمجموعة الثالثة.

وعن ذلك قال كاراتسيف: "بدأت اللعب بشكل أفضل في المجموعة الثانية.. عندما تعرفت على نقاط ضعف منافسي، عرفت كيف يلعب وأين هو المكان الضعيف الذي يجب أن ألعب فيه، وفي المجموعة الثالثة شعرت أنه سقط بالفعل، كنت أشعر براحة كبيرة في التقدم والتحكم بمجرى اللعب".

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: "منذ عام 1998، وصل لاعب واحد فقط حاصل على بطاقة دعوى إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي، وذلك عندما تغلب مالك الجزيري على ستيفانوس تسيتسيباس وكان ذلك في عام 2018، والآن نشيد بإنجاز آخر مشابه ورائع حققه أصلان كاراتسيف اليوم، حيث أكد لنا جميعا أن مسيرته المذهلة المحطمة للأرقام القياسية إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لم تكن طفرة، لكنها ترجمة حقيقية لمواهبه الكبيرة".

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