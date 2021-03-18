ندى النقبي: «عام الخمسين» انطلاقة جديدة لدولتنا

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، عام 2021 (عام الخمسين)، انطلاقة جديدة للإمارات، نحو استشراف المستقبل، من خلال استراتيجيات وأفكار مبدعة، تجعلنا دائماً نسير في خطوات واثقة نحو مستقبل أفضل.

وقالت: «نعيش تجسيداً حقيقياً للإرادة الوطنية، التي ترتكز على تكريس مفاهيم البناء والإنجاز والتسامح والتعاون مع دول العالم، من أجل نهضة وطنية، يمتد أثرها إلى مختلف بقاع الأرض، وأن القيادة الرشيدة للدولة، تدعو مجتمعنا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتحويل الأحلام والطموحات إلى واقع، وبناء مستقبل رياضي قائم على الإبداع».

ونوهت قائلة: «محور إعداد أبطال للمستقبل، مرتبط بعمل استراتيجية خاصة للصغار من بطلات المستقبل للرياضة الإماراتية، وإطلاق مشروعات جديدة، من شأنها أن تجمع المواهب، واعتماد مناهج الرياضة في المدارس، حتى نقوم ببناء أجيال رياضية لها مستقبل مشرق، وبطلات يحملن علم الإمارات في كل المحافل، مع إنشاء مدارس رياضية للمواهب، ونظرة مستقبلية أشمل، من خلال مركز وطني لإعداد البطل الأولمبي، وقرية أولمبية بتقنية التكنولوجيا».

وأضافت: «علينا أن نهتم بالمنشآت والإنسان معاً، والإنسان هنا، أقصد به اللاعبات واللاعبين، لأنهم العنصر الذي نبني عليه المستقبل، وتحول الأندية إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الحوكمة في الأندية والمؤسسات الرياضية».

وأوضحت: «مثلما كانت المرأة داخل فكر وتخطيط قيادتنا الرشيدة، فإن المستقبل أيضاً، سيضع المرأة في المكانة المرموقة واللائقة بها، ونحن في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نسعى لتحقيق رؤى وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونعتبر هذا الإعلان، بمثابة نهج جديد لتحقيق نجاحات كبيرة، وتجديداً لدعوة الحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تتحقق، ونفخر بها جميعاً، في كل مجالات الحياة، بما فيها الجوانب الرياضية، وهي بمثابة تعزيز أبناء وبنات الوطن في كافة المجالات، ودعوة لنا جميعاً، كي نسهم في بناء أجيال المستقبل».

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