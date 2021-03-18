فالكاو يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حصل البرازيلي أليساندرو روسا فييرا، الملقب بـ"فالكاو" ملك وأسطورة كرة قدم الصالات على الإقامة الذهبية في الإمارات، لينضم بذلك إلى قائمة تضم أكثر من 40 لاعبا من نجوم ومشاهير الرياضة في العالم حصلوا عليها في وقت سابق.

وقام اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تسليم الإقامة الذهبية لفالكاو بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب صباح اليوم، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المسؤولين من إقامة دبي ومجلس دبي الرياضي الذي يلعب دورا مهمّا في استقطاب نجوم الرياضة العالمية لزيارة دبي أو الإقامة فيها بهدف الاستثمار في مجالات مختلفة.

وتقدم فالكاو بالشكر إلى دبي على منحه الإقامة الذهبية وحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه يعشق دبي منذ زيارته الأولى قبل 10 سنوات والتي تكررت باستمرار للمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية أو السياحة مع عائلته وأن لديه العديد من الأصدقاء.

ويعدّ فالكاو الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل لكرة قدم الصالات بـ 401 هدف، وفاز معه بلقبين في كأس العالم عامي 2008 و2012 ، فضلاً عن خوضه ثلاث نسخ أخرى أعوام 2000 و2004 و2016، وبلغ عدد الألقاب المحلية والقارية والعالمية التي حصل عليها في مسيرته 61 لقبا من ضمنها بطولة العالم للأندية عام 2000، وبطولة أميركا الجنوبية في 2001 و2004، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم داخل الصالات الذي اختاره "الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أفضل لاعب في العالم 4 مرات أعوام 2004 و2006 و2011 و2012.

وارتدى فالكاو خلال مسيرته قميص 16 ناديا في البرازيل، من أبرزها ريو دي جانيرو، وساوباولو، ومالوي جاراغوووا، وكورتينا سانتوس وخاض أكثر من 700 مباراة.

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