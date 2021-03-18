روبليف يتأهل لربع نهائي دولية دبي لتنس الرجال

المصدر: وام

أطاح المصنف الثاني في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال والثامن عالمياً، الروسي أندري روبليف، بنظيره الأمريكي تايلور فريتز المصنف 15 في البطولة و30 عالمياً، وذلك في لقاء دور الـ 16 الذي جمع بينهما مساء أمس على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، حيث أنهى المواجهة بنتيجة مجموعتين دون رد /6-3، 6-4/، وخلال مدة زمنية لا تزيد على 64 دقيقة فقط.

ولم يكن الياباني كي نيشيكوري المصنف 40 عالمياً، أقل أداءً من روبليف، حيث استطاع إخراج نظيره السلوفاني إلياس بيدينيه المصنف 50 عالمياً في 99 دقيقة بواقع مجموعتين دون رد /6-4، 6-4/.

وانتقل الجنوب إفريقي والمصنف 81 عالمياً إلى الدور ربع النهائي أيضا بعد فوزه على الصربي فيليب كراينوفيك المصنف 81 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد /7-6، 6-4/.

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