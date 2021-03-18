«ند الشبا» تعيد المنافسات الرياضية لأجواء رمضان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» عن تنظيم النسخة الثامنة خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

وستتضمن الدورة منافسات في ثلاث رياضات هي: البادل تنس، الدراجات الهوائية والجري، والتي تتضمن كل منها فئات عدة من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات واللاعبين المحترفين للمشاركة في الدورة، وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في الرياضات الثلاث المعتمدة في جدول المنافسات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي بداية من يوم الأحد المقبل، لرياضة البادل تنس وبداية من الثلاثاء المقبل للدراجات الهوائية والجري، حيث يتاح التسجيل للمشاركة في المسابقات لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة للرجال والنساء، ويستمر التسجيل في بطولة الجري لمسافتي 5 كيلومترات و10 كيلومترات حتى يوم 25 أبريل المقبل.

وأبلغ مجلس دبي الرياضي كل الجهات الداعمة لتنظيم الدورة من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والاتحادات المدرجة ألعابها في المنافسات بتفاصيل المنافسات المعتمدة في برنامج النسخة الثامنة للدورة، التي سيتم تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات دقيقة في المسابقات، والالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالجهات الرسمية المعتمدة.

فئات

ويسمح بالمشاركة في منافسات الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات للفئة المفتوحة للرجال وللنساء، ويشارك فيها لاعبو الأندية ومن يرغب من الهواة، على ألا يقل عمر المشارك في سباق 10 كيلومترات عن 17 عاماً أي من مواليد 31 ديسمبر 2004 فما دون.

وفي سباق مسافة 5 كيلومترات فئة مخصصة للهواة، ويسمح فيه بمشاركة الهواة من المواطنين والمواطنات فقط غير المسجلين في المنتخبات والأندية، والفئة المفتوحة للرجال والسيدات، ويسمح فيها بمشاركة المقيمين غير المسجلين في الأندية والمنتخبات، على ألا يقل عمر المشارك في سباق 5 كيلومترات عن 15 عاماً أي من مواليد 31 ديسمبر 2006 فما دون.

وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسينطلق سباق 10 كيلومترات في الساعة 10 مساءً، ويليه سباق 5 كيلومترات في الساعة 10:30 مساءً، وستكون نقطة الانطلاق والختام من مجمع ند الشبا الرياضي، كما سيتم انطلاق السباق على شكل مجموعات وبفاصل زمني دقيقتين بحد أقصى، كما سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى نقطة البداية بعد الساعة 9:30 مساءً.

الدراجات الهوائية

يقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية ضمن الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات وفئة الهواة المواطنين وفئة الهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطرق ودراجات اليد، وفئة الناشئين من مواليد 2008 و2009 لمسافة 20 كيلومتراً، ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 18 أبريل المقبل. ويستمر التسجيل في بطولة البادل تنس حتى يوم 5 أبريل المقبل.

الأدوار التأهيلية

تقام الأدوار التأهيلية للمنافسات في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، على أن تقام منافسات الأدوار النهائية في شهر رمضان خلال الفترة من 14 حتى 28 أبريل المقبل، وذلك ضمن الفئات المفتوحة للرجال التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين، وفئة المواطنين رجال، وفئة السيدات للمواطنات والمقيمات، وفئة الفرق التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين بالإضافة لمشاركة اثنين من المحترفين، وعلى أن يتكون الفريق من 5 لاعبين.

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