«تنس دبي» تبحث عن بطل جديد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أطاح الإيطالي جانيك سينر المصنف 32 عالمياً بالإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 11 عالمياً وحامل لقب 2018 في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تختتم منافساتها السبت المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.9 مليون دولار.

وتغلب سينر على باوتيستا في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في ساعتين و26 دقيقة.

بوداع باوتيستا اللاعب الوحيد ضمن قائمة المشاركين في نسخة 2021 الذين سبق لهم الفوز بلقب البطولة، باتت «تنس دبي» على موعد مع بطل جديد يحمل الرقم 17 في تاريخ البطولة منذ انطلاقها في 1993، مع العلم أن 13 من ألقابها هي بحوزة كل من النجمين السويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، بواقع 8 ألقاب للسويسري، و5 للنجم الصربي.

كما انضم النمساوي دومينيك تيم، المصنف الرابع عالمياً والأول في البطولة إلى قائمة المغادرين بعدما سقط على يد الجنوب أفريقي لويد هاريس المصنف 81، الذي فاز عليه بمجموعتين دون رد، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الحصول على فترة راحة تمتد لشهر كامل، مقرراً عدم المشاركة في بطولة ميامي الأسبوع المقبل ضمن فئة الماسترز المصنفة ضمن فئات 1000 نقطة.

وقال النمساوي في تصريحات صحافية: منذ تتويجي في سبتمبر الماضي، بلقبي الأول على صعيد بطولات الـ «غراند سلام» الكبرى الذي حققته في بطولة أمريكا المفتوحة، وأنا بحالة من التراجع والغياب عن حصد الألقاب، قررت الركون للراحة وإعادة تقييم لأدائي.

مشوار المفاجآت

وواصل نجم منافسات الزوجي الفرنسي جيريمي شاردي المصنف 54 عالمياً مشوار مفاجآته، بعد نجاحه، في أقصاء المصنف 22 عالمياً الروسي كارين خاشنوف من الدور الـ 16 للبطولة، عقب الفوز الصعب الذي حققه الفرنسي بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة في مباراة امتدت لساعتين و38 دقيقة.

وانضم الروسي خاشنوف إلى قائمة اللاعبين المصنفين الذين ودعوا البطولة على يد شاردي، بعدما نجح الأخير في إقصاء المصنف 23 على العالم الأسترالي إليكس دي ميناور من الدور الثاني، وقبل ذلك حقق الفوز على المصنف 43 عالمياً الإسباني ألبيرت راموس فينولاس.

ويبحث شاردي من بوابة «تنس دبي» عن لقبه العالمي الأول في منافسات الفردي، بعد تألقه في منافسات الزوجي التي حقق فيها على مدار مسيرته سبعة ألقاب عالمية، بجانب احتلاله التصنيف الـ 24 على العالم في الزوجي.

ويلتقي الفرنسي اليوم في الدور ربع النهائي، الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 12 عالمياً، بعدما نجح الكندي في الفوز على المصنف 35 على العالم البولندي هيربت هوركاش بواقع مجموعتين دون رد في مباراة جمعت اللاعبين على الاستاد الرئيس وامتدت لساعة و18 دقيقة.

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