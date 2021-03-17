14 نزالاً في النسخة العربية من بطولة محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لـبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة عن تنظيم نسختين من الحدث العالمي غداً وبعد غدٍ بصالة «جوجيتسو ارينا» في العاصمة أبوظبي.

وتقام غداً النسخة العربية الثانية من بطولة محاربي الإمارات 17، والتي تشهد إقامة 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً من 12 دولة عربية من بينهم 4 مقاتلين إماراتيين، فيما تقام بعد غدٍ النسخة 18 من البطولة، وتتضمن 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً من 19 دولة عربية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، اكتمال كل الاستعدادات والتجهيزات لإقامة النسختين، بعد وصول المقاتلين إلى العاصمة أبوظبي وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأبان درويش أن النزال الرئيسي في النسخة العربية سيشهد مواجهة بين راني سعدة من فلسطين ضد عبد العلي حريري من المغرب مع مشاركة أبطال الإمارات في النزالات بقيادة محمد يحيى وعبدالله محمد علي ويوسف الحوسني والواعد محمد الكثيري في أول مشاركة له.

وأعلن درويش عن الحدث الرئيسي في النسخة 18 والذي يجمع بين بطل محاربي الإمارات الحالي في وزن الديك المغربي إكزافير علوي، مع البرازيلي فنيسيوس دي أوليفييرا.

وقال فؤاد درويش إن دعم القيادة الرشيدة للرياضة وكل المجالات حفزهم إلى تحقيق النجاح، كما وجه الشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على دعمه ومساندته ومتابعته لكل الأمور.

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