طواف الهواة للدراجات الهوائية ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات بداية من يوم غدٍ ولمدة 3 أيام مقبلة النسخة الأولى من طواف الإمارات للهواة المواطنين الذي يتوقع له أن يشهد نجاحاً كبيراً ومميزاً يعكس اهتمام اتحاد اللعبة والدراجين المواطنين الهواة بالحدث.

يشارك في الطواف فرق النخبة على مستوى الدولة من الدراجين الهواة المواطنين الذين سيمثلون 11 فريقاً، يمثلون الصفوة من عشاق رياضة الدراجات على مستوى الدولة.

ويعتبر الطواف من الأحداث الرياضية المهمة التي استحدثها اتحاد الإمارات للدراجات التي تستهدف تعزيز ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة، وتسليط الضوء على المردود الإيجابي لها على الصحة العامة، بجانب توسيع قاعة ممارسيها، كما أنها تعتبر واحدة من مظاهر تحضر ورقي المجتمعات الحديثة.

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد المشرفة على تنظيم الطواف حددت عدداً من الشروط المهمة، منها السماح للمشاركة فقط لكل من الدراجين الهواة من المواطنين وحاملي الجوازات وأصحاب المراسيم، كما حددت ألا يقل عدد المشاركين في كل فريق عن أربعة دراجين، ولا يزيد على ثمانية.

اجتماع تنظيمي

وكانت اللجنة المنظمة للطواف عقدت اجتماعها الفني عصر أمس بفندق سنترو الشارقة، وتم خلاله شرح كل الأمور الفنية لمراحل الطواف الثلاثة التي من المقرر أن ينطلق عصر اليوم وتحديداً في الثالثة والنصف من عصر اليوم بالشارقة لمسافة 75 كم، على أن تقام مرحلته الثانية في الثامنة من صباح غدٍ لمسافة 80 كم بمضمار القدرة في دبي، ويختتم بعد غدٍ بالمرحلة الثالثة بكورنيش أم القيوين القديم لمسافة 88 كم.

من جانبه أكد ياسر الدوخي الأمين العام بالاتحاد اكتمال كل التحضيرات اللازمة لنجاح النسخة الأولى من طواف الهواة المواطنين، مشيداً بجهود كل من اللجنة الفنية برئاسة خليفة بن عمير، التي نسقت مع الجهات المعنية بخصوص المسارات، ولجنة الحكام برئاسة نايف جكه، والتي وفرت طاقم حكام على أعلى مستوى لإدارة الحدث.

وتمنى أن يخرج الطواف بالشكل والمستوى المطلوب، والذي يعكس حجم اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بقطاع الهواة من الدراجين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز