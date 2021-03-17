5 ميداليات لكاراتيه الشارقة في بريطانيا

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

حقق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، 5 ميداليات ملونة، موزعة بين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، في بطولة بريطانيا للكاراتيه لـ«الكاتا»، والتي جرت عن بُعد، بمشاركة 25 نادياً، مثلوا 14 دولة.

ونالت الميداليتين الذهبيتين، فريق الكاتا الجماعية فوق 18 سنة، في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والمكون من اللاعبات سلامة جاسم، حميده حاجي وهدى أحمد، وفريق الكاتا الجماعية من 14 إلى 17 سنة، وضم اللاعبات فجر أيوب، نادين أحمد وجمانة محمد.

وفاز بالميداليتين الفضيتين، سلامة جاسم في الكاتا الفردي فوق 18 سنة، وبتول أحمد في الكاتا الفردي 10 و11 سنة، ونالت البرونزية، حميده حاجي في الكاتا فردي فوق 18 سنة.

وعبرت ميثاء بن ضاوي، مدير مساعد نادي الشارقة الرياضي للمرأة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الدولي، قائلة: «هذا دليل على تطور اللعبة والاهتمام الكبير باللعبة ما بين الأندية واتحاد الكاراتيه، وكذلك التدريبات المكثفة التي جرت في الفترات السابقة في ظل جائحة «كورونا»، وذلك عن بُعد، ورغبة لاعبات النادي في إثبات التألق».

وأضافت: «الحصول على هذا العدد من الميداليات وسط هذا الكم الكبير من اللاعبات من 14 دولة حول العالم، وبوجود 25 نادياً، مؤشر إيجابي للغاية للعبة الكاراتيه التي تلقى الاهتمام مثل بقية الألعاب المنضوية تحت مظلة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز