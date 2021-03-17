فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرياضية 21 مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة المنظمة لـ "دورة ند الشبا الرياضية" عن تنظيم النسخة الثامنة في شهر رمضان المبارك خلال الفترة من 14 إلى 28 أبريل المقبل، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرياضية 21 مارسhttps://t.co/Gy3KRX736q#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aUPUAKxoiq — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 17, 2021

‏‎وستتضمن الدورة منافسات في ثلاث رياضات هي: البادل تنس، الدراجات الهوائية والجري.

ويفتح باب التسجيل لمنافسات البادل تنس يوم الأحد 21 مارس الجاري، على يتم فتح باب التسجيل لمنافسات الجري والدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae.

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