لايوفيتش يطيح بالجزيري من «تنس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أطاح الصربي دوشان لايوفيتش المصنف 26 عالمياً بآمال التونسي مالك الجزيري المصنف 258 على العالم، وحرمه من التقدم خطوة إضافية في بطولة «تنس دبي» لمحترفي الرجال، بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي رقم «2»، ضمن ثالث أيام البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ29 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، وتختتم منافساتها السبت المقبل، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

واحتاج الصربي لايوفيتش إلى 68 دقيقة للفوز على الجزيري، ووضع حداً لآمال التونسي في السير قدماً بالبطولة .

كما أنهى الروسي كارين خاشانوف المصنف 22 عالمياً حلم الأسترالي ألكسي بوبيرين «21 عاماً» المصنف 86 عالمياً بعد أن فاز عليه بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها بوبيرين إلى الدور الثاني قبل أن يودع على يد خاشانوف ويعرف بـ«لاقط الكرات»، حيث كان من ضمن الأطفال ملتقطي الكرات في نسخة 2009 إلى جانب شقيقه أنتوني عندما كان والدهما يعمل بدبي في تلك الفترة قبل أن يعود لاعباً في النسخة 25 بدعوة من اللجنة المنظمة.

مشوار

وبدأ بوبيرين ممارسة لعبة التنس في دبي ثم انتقل للعيش مع عائلته في إسبانيا في 2010 وشارك في العديد من البطولات حول العالم قبل أن يحقق حلمه بالمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة.

وقال بوبيرين: إنه شعور رائع، منذ سنوات كنت ألتقط الكرات في هذا الملعب واليوم أعود إليه مرة أخرى كأحد المشاركين في البطولة، لقد حققت حلماً راودني كثيراً في طفولتي عندما كنت أراقب كبار اللاعبين وهم يضربون الكرة بكل قوة، أشكر اللجنة المنظمة على بطاقة الدعوة وأتمنى أن أحقق نتائج أفضل في المستقبل.

62

من جهته أنهى الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 12 عالمياً رحلة الألماني يان لينارد شتروف المصنف 39 مبكراً، بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد.

واحتاج شابوفالوف إلى 62 دقيقة فقط للإطاحة بشتروف وليحقق بذلك أول فوز عليه بعد 4 مواجهات سابقة جمعتهما، وسيلتقي اللاعب الكندي في الدور الـ16 اليوم، مع البولندي هوبيرت هوركاتش المصنف 35 والذي تغلب بدوره، أمس، على الفرنسي ريتشارد غاسكي المصنف 49 بمجموعتين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور الثاني وأنهاها هوركاتش في 69 دقيقة.

وضمن الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة تأهله إلى الدور الـ16 بفوزه على البريطاني دانيال ايفانس المصنف 28 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وشهدت نتائج أمس، تأهل الروسي أندريه روبليف المصنف 8 عالمياً والثاني في البطولة إلى الدور الـ16 عقب فوزه على الفنلندي إميل روسوفوري المصنف 87 عالمياً بمجموعتين دون رد في ساعة و17 دقيقة.

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