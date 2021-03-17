الشعفار يشهد انتخابات «أفريقي الدراجات»

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

شهد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أسامة الشعفار، فوز الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة لدورة جديدة بالتزكية رسمياً، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للدراجات، التي انعقدت بالقاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، والفرنسي ديفيد لابورتيه رئيس الاتحاد الدولي للدراجات.

وأكد أسامة الشعفار،، أنه شهد انتخابات الاتحاد الأفريقي بناءً على دعوة من الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري الذي فاز بالتزكية، موضحاً أنه اجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، على هامش تواجدهما في القاهرة، حيث تمت مناقشة آخر الاستعدادات للكونغرس الانتخابي الآسيوي للدراجات المقرر أن ينعقد الاثنين المقبل في دبي.

ويخوض الشعفار انتخابات الاتحاد الآسيوي للدراجات للمرة الثانية على التوالي للحفاظ على رئاسته للاتحاد لفترة انتخابية جديدة.

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