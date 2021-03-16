125 لاعباً بمونديال الرماية البارالمبية في العين

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق، بعد غدٍ الخميس، على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتستمر حتى 25 الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

يشارك في المنافسات 125 لاعباً ولاعبة (91 لاعباً و34 لاعبة) يمثلون 25 دولة، يتنافسون في 27 مسابقة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، وتم إدراج منافسات رماية فئة المكفوفين للمرة الأولى، بالإضافة إلى المشاركة النسائية لبطلتين من منتخب الإمارات.وسيتم تطبيق نظام «الفقاعة الطبية» خلال البطولة، ولن يتم السماح لأي فرد في تلك المنظومة من مغادرة البطولة طوال أيام المنافسات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز