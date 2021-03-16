بوغاتشار يعزز صدارته في «تيرينو-أدرياتيكو»

المصدر: (روما - وام)

فاز تادي بوغاتشار لاعب فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثاني في المرحلة الخامسة من سباق تيرينو- أدرياتكيو، التي أقيمت على مسار بطول 205 كم انطلاقاً من كاستيلالتو وصولاً إلى كاستيلفيداردو في إيطاليا، وبفارق 10 ثوانٍ عن ماثيو فان دير بول «ألبيتشين-فينكس» المتصدر، فيما أنهى ديفيد فورمولو من فريق الإمارات، السباق في المركز السادس.

وبهذه النتيجة عزز بوغاتشار صدارته للتصنيف العام في السباق متقدماً بفارق دقيقة و15 ثانية عن منافسه فان آرت، فضلاً عن تصدره لتصنيف الجبال وتصنيف الدراجين الشباب. وتقام اليوم المرحلة السادسة على مسار بطول 169 كم انطلاقاً من كاستيلرايموندو وصولاً إلى ليدو دي فيرمو.

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