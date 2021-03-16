الجزيري: «تنس دبي» قادت النجوم العرب للإنجازات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد اللاعب التونسي مالك الجزيري المصنف 262 عالمياً أن الدعم الدائم الذي تقدمه بطولة سوق دبي الحرة للتنس للنجوم العرب قادهم لتحقيق إنجازات عديدة، مشيراً إلى أنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين وجدوا دعماً كبيراً من بطولة دبي، وآخرها الدعوة التي تلقاها للمشاركة في النسخة 29 المقامة حالياً على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود وتستمر حتى 20 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

ويصطدم الجزيري مع الصربي دوشان لايوفيتش المصنف 27 عالمياً لحساب منافسات الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة اليوم، والتي تتضمن مواجهات قوية أخرى من أبرزها التي تجمع الأمريكي تايلور فريتز المصنف 33 عالمياً مع الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي المصنف 42، والكندي دينيس شابوفالوف المصنف 11 عالمياً مع الألماني يان لينارد شتورف المصنف 39.

وكشف اللاعب التونسي أن بطاقة الدعوة التي وجّهت له من قبل مدير البطولة صلاح تهلك سمحت له بتحقيق الفوز رقم 100 في مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، وذلك عقب فوزه على الفرنسي جو ويلفير تسونغا المصنف 55 على العالم، في لقاء جمعهما أول من أمس لحساب الدور الأول.

وقال الجزيري في تصريحات صحافية: «الدعم الدائم الذي توليه بطولة سوق دبي الحرة للتنس منذ انطلاقتها عام 1989 للنجوم العرب، سمح للعديد منهم في تحقيق إنجازات لافتة، بالصورة ذاتها للدعم الذي قدمته اللجنة المنظمة ومدير البطولة صلاح تهلك، بتوجيه بطاقة دعوة لي سمحت بتحقيق الفوز رقم 100 في مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: «لطالما حصلت على بطاقة دعوة للتواجد في الجدول الرئيس للبطولة وأتاحت لي الفرصة مواجهة المصنفين الأوائل على العالم، خاصة تلك التي جمعتني مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش مرتين على مدار السنوات الست الماضية، ولقائي مع السويسري روجيه فيدرر، والبريطاني اندي موراي، ما مكنني من الاستفادة من تجارب الاحتكاك تلك، خصوصاً أنني كنت نداً قوياً في تلك المباريات».

وتابع: «رغم الفوز على تسونغا الذي يعد صديقاً مقرباً لي، إلا أن هذا الانتصار جاء بعيداً عن الطريقة التي كنت أتطلع إليها، لكونه اضطر للانسحاب للإصابة، وأتمنى له الشفاء العاجل».

نتائج

وشهدت نتائج أمس، تأهل الألماني يان لينارد شتورف على حساب الكازاخي ميخائيل كوكوشكين المصنف 104 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 ـ 3 و6 ـ 2، فيما فجر الإسباني بيرنابي زاباتا ميرليس المصنف 150 عالمياً مفاجأة بتغلبه على الأسترالي جون ميلمان المصنف 40 بمجموعتين دون رد، ليضرب موعداً مع الإيطالي لورينزو سونيغو في الدور الثاني اليوم.

انسحاب

وأعلن الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 24 عالمياً انسحابه من البطولة بسبب إصابة في الكتف، وتم تعويضه باللاعب الإيطالي لورينزو جوستينو (الخاسر المحظوظ) في منافسات الدور الثاني.

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