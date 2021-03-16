«تحدي سبينس دبي للدراجات» 26 مارس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يقدم تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، فرصة رائعة لعشاق هذه الرياضة الممتعة في المنطقة، وذلك للانضمام إلى الحدث الذي يقام يوم 26 مارس الجاري، حيث يأخذ محبي ممارسة الرياضة في الأجواء المفتوحة عبر شوارع المدينة للاستمتاع بالمناظر المذهلة لمنطقة معرض إكسبو دبي 2020 والقرية العالمية.

ولمساعدة الدراجين على الارتقاء بأدائهم ورفع مستوى لياقتهم استعداداً للسباق، أقيمت سلسلة من الجولات التدريبية في مضمار القدرة المخصص للدراجات في دبي.

ولضمان سلامة راكبي الدراجات المشاركين، وضع منظمو التحدي العديد من الإجراءات ليمنحوا الجميع خلال السباق تجربة رائعة، مع توفير بيئة آمنة لممارسي ركوب الدراجات في دبي خلال فترة الجائحة. وسيطلب من جميع الرياضيين الخضوع لفحص إلزامي لدرجة حرارتهم عند الوصول إلى المنطقة الرئيسية من موقف السيارات، وستتوفر معقمات اليدين في جميع نقاط التوقف، ومن ضمنها خطا البداية والنهاية.

ويشهد الحدث مشاركة محدودة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية

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