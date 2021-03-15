عمر نعمان يهزم 31 لاعباً في مباراة شطرنج استعراضية

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

تمكن الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج من تحقيق الفوز على 31 لاعباً وتعادل مع لاعبين في مباراة استعراضية نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على موقع ليتشيس الدولي، بمشاركة جميع أندية الشارقة الشطرنجية واستمرت 3 ساعات.

وخطف لاعب نادي خورفكان عبدالله الراوي ولاعب نادي اتحاد كلباء محمد إحسان الأنظار إليهما بأداء رائع وانتزاعهما نتيجة التعادل من عمر نعمان آل علي.

وأقيمت المباراة بنظام شطرنج التتابع لعب خلالها الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي ضد 33 لاعباً ولاعبة ممثلين لثمانية أندية شطرنجية، وجاءت النتيجة النهائية بعد مرور 3 ساعات بفوز الأستاذ الدولي عمر نعمان بنتيجة 32 نقطة بواقع 31 فوزاً وتعادلين.

و أعرب عمر نعمان آل علي عن سعادته بلقائه مع مجموعة كبيرة من لاعبي أندية الشارقة الشطرنجية معتبرهم مواهب واعدة وقادمة بقوة إلى الساحة الشطرنجية في الدولة، كما أشاد بمستوى جميع اللاعبين بشكل عام لافتاً الانتباه إلى مستوى 4 لاعبين بشكل خاص وهم عبدالله الراوي من نادي خورفكان ومحمد إحسان من نادي اتحاد كلباء وأحمد الصباغ من نادي مليحة الرياضي وراكان عساف من نادي الثقة لأصحاب الهمم.

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