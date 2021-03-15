موعد جديد لسباق أبو الأبيض لـ «الشراعية 60 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن موعد جديد لإقامة سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي كان مقرراً إقامته الأسبوع الماضي وتأجل بسبب الأحوال الجوية.

وقرر النادي إقامة السباق يوم الجمعة أو السبت المقبلين بناء على الأحوال الجوية وبالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لتوفير الظروف الملائمة خاصة فيما يتعلق بسرعة الرياح لإقامة السباق.

ويعد سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية 60 قدماً، الجولة الثالثة لهذه الفئة خلال موسم السباقات التراثية البحرية الحالي، ويقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وخصص النادي أربعة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين وكذلك ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات أهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ 48 ساعة فضلاً على مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه.

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