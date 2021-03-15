ختام دورة الأكاديمية الأولمبية للريشة الطائرة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

اختتمت السبت الماضي الدورة التعريفية للريشة الطائرة لطلاب الجامعات والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي باستخدام وسائل الاتصال المرئي، بحضور 110 مشاركين.

وتضمنت الدورة شروحات تعريفية بشأن قوانين الريشة الطائرة وطرق اللعب المختلفة وبعض النواحي الفنية المتعلقة بها، كما شهدت أهم محطات تطور اللعبة ونشأتها تاريخياً والتعريفات والمصطلحات المستخدمة فيها.

وتخلل الدورة مداخلات ثرية ومتعددة من المشاركين حيث تم توضيح كافة الإجابات على الاستفسارات المقدمة سواءً من طلاب وطالبات الجامعات أو ممثلي الجهات الرياضية، وهو الأمر الذي أسهم في نجاح الدورة وتعزيز المردود المنتظر والنتائج المرجوة من تنظيمها.

وأشار المحاضرون إلى ضرورة تصميم وإعداد البرامج التدريبية العلمية المقننة بالاعتماد على قدرات اللاعبين، وإمكانية التنبؤ بالمستويات المستقبلية للإعداد الفني، وتحسين مستويات التنافس وانعكاسه على ارتفاع المستوى الفني والنتائج بصفة عامة.

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