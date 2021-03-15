ابن ثعلوب: منتخب الجودو جاهز لتحدي بطولة تبليسي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إن إعداد منتخب الجودو الأول يسير بصورة مثالية وفقاً لخطة الإعداد التي حددها مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لرؤية اللجنة الفنية للمنتخب الأول للوصول لدورة طوكيو في يوليو القادم بشكل متميز،وقد منح معسكر صوفيا البلغارية المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف فكرة شاملة عن مستوى أفراد المنتخب والتي ستنعكس تدريجياً على أداء اللاعبين اعتباراً من بطولة تبليسي غراند بري في جورجيا في الأسبوع الأخير من مارس الحالي.

وينضم منتخب الإمارات الأول للجودو المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف المشارك في وزن ( تحت 73 كجم)، وايفان ريما رينكو في وزن (تحت 100 كجم) للمنتخبات المشاركة في بطولة تبليسي جراند بري للجودو لعام 2021 التي يستضيفها الاتحاد الجورجي اعتباراً من 26 مارس وحتى 28 مارس الحالي، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 85 دولة.

وتأتي مشاركة منتخب الإمارات الأول للجودو في بطولة جورجيا في ثوبه الجديد بإشراف المدرب باكال فياسيسلاف عقب فترة إعداد مثالية بدأت بمعسكر تل أبيب المشترك في فبراير الماضي، ثم المشاركة في بطولة تل أبيب غراند سلام للجودو لأول مرة في الشهر نفسه، وانتقل بعدها المنتخب لمعسكر بلغاريا الذي استغرق نحو ثلاثة أسابيع بعد الاعتذار عن عدم المشاركة ببطولة طشقند غراند سلام التي فاز بلقبها منتخب اليابان والذي يستعد لتنظيم دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية.

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