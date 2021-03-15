سيدات الجزيرة يكسبن النصر في دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن فريق سيدات اليد بنادي الجزيرة عن نفسه بطلاً لمرحلة الذهاب من بطولة دوري سيدات اليد للموسم الحالي، بتصدره ختام الدور الأول للبطولة عقب فوزه على فريق سيدات النصر 41 – 26 رافعاً رصيده إلى 5 نقاط مثلت العلامة الكاملة، وحل فريق سيدات النصر وصيفاً برصيد 3 نقاط.

وشكل غياب فريق النصر عن مستواه في اللقاء مفاجأة غير متوقعة، بعد أن فرض الجزيرة نفسه بأفضلية الأداء والنتيجة ليتقدم مع نهاية الشوط الأول 16 - 10، وعزز الفريق الضيف التقدم ووسع الفارق تدريجياً بسيطرة مطلقة على مجمل مجريات الشوط الثاني منهياً المباراة بفارق 15 هدفاً بالنتيجة الأكبر في مواجهات الفريقين بساحات اللعبة والتي وصلت إلى 41 - 26.

وبالتأكيد شكلت النتيجة درساً مستفاداً للنصر حامل اللقب وسيسعى القائمون على الفريق تدارك جميع السلبيات التي رافقت الفريق خلال المباراة الأخيرة استعداداً لخوض مباريات الدور الثاني للبطولة والذي سينطلق في العشرين من الشهر الجاري.

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