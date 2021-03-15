انطلاق دوري كرة الصالات لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت منافسات دوري كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية والذي نظمه لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية.

فعلى ملعب نادي أبوظبي، استضاف نادي أبوظبي منافسه نادي الثقة في مباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي المباراة الثانية استضاف فريق العين لكرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية، لمنافسه نادي دبي، في مباراة انتهت لصالح نادي دبي بنتيجة (8 – 2)، ليحصد نادي دبي بهذا الفوز كامل نقاط المباراة، ويعتلي بذلك صدارة البطولة بعد نهاية جولتها الأولى.

وبانطلاق الدوري عبر عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عن سعادته الغامرة بانطلاق منافسات الدوري لهذا الموسم، كما أشاد بالانطلاقة القوية والمستوى الراقي الذي قدمه اللاعبون في مباريات الجولة الأولى من الدوري، وتقديم مستويات عالية تمنحهم الخبرات المطلوبة، وهذا ما يساهم بالارتقاء بمستوى اللعبة.

وأكد أهلي أن اللجنة تبذل ما في وسعها بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الإماراتية للارتقاء بمستوياتهم في مختلف المنافسات والألعاب، لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب القادرة على رفع علم دولة الإمارات في أكبر وأهم المحافل الدولية، وخصوصاً أن مثل هذه المباريات هي الأساس لاكتشاف المواهب القادرة على ارتداء قميص المنتخب الوطني.

وأضاف أن هذه البطولات هي إحدى أهم الوسائل التي تعتمدها اللجنة لتحويل أهدافها وخططها إلى حقيقة واقعة.

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