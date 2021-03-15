البطل الإماراتي عمر الفضلي يحرز ذهبية موسكو جراند سلام للجوجيتسو

المصدر: وام

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثالثة من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت في صالة كروكس سيتي بالعاصمة الروسية موسكو ، بمشاركة 222 لاعبا ولاعبة من 15 دول في فئات الاحزمة البنفسجي، والبني، والأسود للبالغين والأساتذه، رجال وسيدات، وذلك في ظل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة اللاعبين ووقايتهم من جائحة كورونا.

وفي إنجاز جديد لرياضة الإمارات نجح البطل الإماراتي عمر الفضلي في احراز الميدالية الذهبية بتلك البطولة في وزن 62 كجم للحزام البنفسجي، بعد فوزه في 3 نزالات متتالية، عن جدارة واستحقاق.

وكان عمر الفضلي هو اللاعب العربي والإماراتي الوحيد الذي شارك في البطولة، بمبادرة شجاعة منه، حرص خلالها على السفر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وخضع لكل الاجراءات الاحترازية المتبعة في البروتوكول الصحي لمنظمي البطولة، وقبل ذلك كان قد استعد لها بشكل جيد أهله للفوز في كل نزالاته، والحصول على الميدالية الذهبية الدولية الأولى له بعد جائحة كورونا.

وأشاد سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بنجاح البطولة، وانتظام روزنامة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم، برغم الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة وبرامجها المميزة في مواجهة الجائحة، نجحت في تحويل التحدي إلى قصص نجاح تحققها كل يوم، وأنها تقود العالم حاليا من خلال هذه السلسلة من البطولات للتعافي من جائحة كورونا. وهنأ الهاشمي اللاعب عمر الفضلي على إنجازه، مؤكدا أنه حريص دائما على تطوير مستواه مهما كانت التحديات، وأنه لا يزال في منتصف الطريق، لأن المطلوب منه ما زال كثيرا في المستقبل حتى يواصل مسيرته الناجحة.

ومن ناحيته عبر طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو عن ارتياحه لسير الأمور وفق الخطة المرسومة، وللنجاح الكبير الذي تحققه الرابطة يوما بعد يوم في الانتصار على تحدي كورونا، مشيرا إلى أنه بعد نجاح جولة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجولة ريو دي جانيرو، جاء الدور على جولة موسكو التي أعددنا لها بشكل جيد مع الشركاء المحليين هناك، وسوف تكون المحطة القادمة في جولات جراند سلام يومي 2 و 3 أبريل المقبل في العاصمة الحبيبة أبوظبي.

وقال الفضلي: " أهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة عبدالمنعم الهاشمي على اهتمامه ومتابعته لي، ولكل اللاعبين في المنتخب الوطني، وعلى تشجيعه الدائم لنا".

وكان أمس الأول شهد على نفس الصالة اقامة إحدى جولات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لفئتي " البدلة" و" دون البدلة " في العاصمة الروسية موسكو، ضمن جولات التصنيف الدولية التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع اللجان المحلية في محطاتها المعتمدة وشارك فيها "559" لاعبا ولاعبة من أبرز نجوم اللعبة من 9 دول، وتم السماح بالمشاركة فيها لكافة الفئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة وجميع الأحزمة، وبعد منافسات قوية تم توزيع 128 ميدالية ذهبية لأصحاب المركز الأول، و 123 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و96 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث. وفازت أكاديميتي اليانز ولوتس وفوز بجائزة الأفضل على مستوى الأكاديميات.

الجدير بالذكر أن رياضة الجوجيتسو أصبحت من أهم الرياضات في روسيا من حيث الانتشار الواسع للعبة، والتطور الملحوظ الذي صاحبها في كل المجالات الإدارية والفنية، مستفيدين من التعاون مع اتحاد الامارات للجوجيتسو، وتجربته غير المسبوقة في العالم في نشر اللعبة وصناعة الأبطال.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تنظمها حول مختلف دول العالم. والتي تتحاوز الـ 80 بطولة سنويا بكل القارات.

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