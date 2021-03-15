بوغاتشار يتصدر «تيرينو أدرياتيكو» للدراجات

المصدر: (روما - البيان الرياضي)

حقق الدراج تادي بوغاتشار من فريق الإمارات فوزاً مهماً في المرحلة الرابعة من سباق تيرينو أدرياتيكو للدراجات، وتمكن السلوفيني من انتزاع المركز الأول في سباق المرحلة، فضلاً عن تقدمه إلى صدارة التصنيف العام للسباق.

وكان تادي قد انطلق في أداء هجومي مميز قبل 7.5 كم من خط النهاية على مسافة التسلق الأخيرة في براتي دي تيفو، ما مكنه من التقدم على سايمون ييتس «فريق بايك إكستشينج» بفارق 6 ثوانٍ، وسيرجيو هيغويتا «فريق إي إف-نيبو» بفارق 29 ثانية، ليحرز المركز الأول في المرحلة، ويتقدم إلى صدارة التصنيف العام بفارق 35 ثانية عن أقرب منافسيه فاوت فار آرت «فريق جامبو-فيزما».

وانطلق بطل طواف الإمارات في منتصف المنحدر، ليتبعه منافسه إيجان بيرنال «إينيوس-غريناديرز» ومجموعة من الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق.

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