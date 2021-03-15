بنت الإمارات تسطّر التاريخ في ميادين الهجن

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

دخلت بنت الإمارات تاريخ سباقات الهجن العربية الأصيلة من الباب الكبير، بعد أن سجل شعار علياء بنت محمد حضوره الأول والمتميز هذا الموسم عبر منافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن، في ميدان اللبسة، وفي مهرجان «ختامي الوثبة» في أبوظبي.

ونجح شعار علياء محمد في الفوز بأغلى جوائز الهجن في أصعب الأشواط، واحتكر الشعار الوردي رموز سن الثنايا في «اللبسة» بواسطة «الشاهينية» الفائزة بكأس الأبكار الرئيسي، و«قرضاب» الحائز رمز الجعدان.

واستكملت بنت الإمارات انتصاراتها في «ختامي الوثبة»، وجاءت هذه المرة على أشواط السيوف في سن الحول والزمول، والتي تعتبر بمثابة القمة على ذروة السنام والمجد، وتألق شعارعلياء بنت محمد منتزعاً ثنائية من خلال «الشاهينية» بطلة سيف الحول المفتوح وجائزة الـ 3 ملايين درهم، و«شاهين» بطل البندقية الزمول المحليات.

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