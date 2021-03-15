«تنس دبي» الكبار.. خطوة أولى نحو اللقب 29

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يبدأ اليوم بملاعب سوق دبي الحرة بالقرهود، مشوار الكبار في بطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين، في خطوة نحو اللقب 29، ويلتقي الأسترالي ألكس دي مينور المصنف الثامن في البطولة و23 عالمياً، مع الفرنسي جيريمي شاردي «المصنف 54 عالماً» بالدور الثاني، وتغلب شاردي في انطلاقة البطولة أمس على الإسباني ألبيرت راموس «المصنف 47» بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، فيما تأهل التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه الفرنسي ويلفريد تسونغا بسبب تعرضه للإصابة في مباراتهما أمس، واستهل الياباني نيشيكوري «المصنف 40 على العالم» مشواره بتخطي عقبة الأمريكي ريلي أوبيلكا، المصنف 39 على العالم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3 - 6 و6 - 3 و6 - 4 ، ويلتقي اليوم، مع البلجيكي ديفيد جوفان، المصنف 14 على العالم،وتستمرالمنافسات حتى 20 الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 1.9 مليون دولار.

وكشف النمساوي دومينك ثيم، «المصنف الرابع عالمياً» والذي يبدأ مشواره غداً،عن تطلعاته بحصد اللقب الـ 18 في مسيرته الاحترافية بعالم الكرة الصفراء، من بوابة الفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة، وتكرار إنجاز مواطنه توماس مستر الذي حقق لقب البطولة في 1997، وهو اللاعب النمساوي الوحيد الذي يحصل على اللقب. وأكد النمساوي ثيم «المصنف الأول في البطولة» أنه جاء إلى دبي من أجل تقديم مستوى جيد، وقال: «الفوز باللقب لأول مرة، سيكون أمراً رائعاً، وفي هذه الحالة سيكون اللقب 18 في مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: سبق لي المشاركة في دبي عام 2015 لكنني ودعت المنافسات مبكراً، وأنا عازم على تقديم أداء أفضل يساعدني على استعادة الفوز بالبطولات التي غابت عني منذ انتصاري الأخير سبتمبر الماضي بلقب بطولة «أمريكا المفتوحة» التي أقيمت على أراض صلبة مشابه لملاعب دبي، وهو الإنجاز الأكبر في مسيرتي الاحترافية.

وتابع : غياب فيدرر ونادال يفتح الباب أمام عناصر شابة لوضع بصمتها في سجلات «تنس دبي» والانضمام إلى أساطير يبق لها الفوز بألقابها في قائمة تضم 17 بطل عالم سابقاً، بجانب نجوم هم ضمن قائمة كبار المصنفين الحاليين، مثل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الألقاب الخمسة في «تنس دبي»، والسويسري فيدرر حامل الرقم القياسي لأكبر الفائزين فيها برصيد 8 ألقاب.

توقعات

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: شهدنا منافسات حاسمة على مستوى السيدات في أسبوع مذهل، ونتطلع إلى بطولة لن تكون أقل متعاً وحماسة خلال الأسبوع الجاري، التي يشارك بها كوكبة من نجوم الكرة الصفراء، ولا تزال التوقعات مبكرة لمعرفة من هو الفائز لهذا العام، خاصة مع مشاركة بطلنا لعام 2018 روبرتو باوتيستا أغوت الذي سيكون أحد أبرز المرشحين للفوز، بعد أن هزم أفضل اثنين مشاركين معنا في دبي وهما دومينيك ثيم وأندري روبليف الأسبوع الماضي في الدوحة، ولا بد من التأكيد أن هذه التوقعات مبكرة وستكشف الأيام المقبلة صورة أوضح الأسماء المرشحين للنهائيات.

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