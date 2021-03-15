النصر بطل الدولة لـ«أم الألعاب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر فريق النصر لألعاب القوى بطولة الدولة الفرقية بجدارة واستحقاق، ليواصل تألقه وتربعه على عرش أم الألعاب على مستوى الدولة، وذلك خلال منافساتها الأخيرة التي جرت على مضمار نادي ضباط شرطة دبي، والتي حقق خلالها أبطال العميد 15 ميدالية، ملونة منها 9 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتان.

وكان لاعبو فريق النصر لألعاب القوى أظهروا أداءً مميزاً خلال المنافسات التي جرت على مدار يومين، ونال اللاعب سفيان المسعودي لقب أفضل لاعب على مستوى البطولة بعد حصوله على ثلاث ذهبيات مختلفة في سباق 400 متر حواجز، وسباق 800 متر، وسباق «4 * 400» تتابع، كما حقق اللاعب محمود السيد فرج ذهبية الوثب الطويل، وتمكن فريق التتابع من حسم سباق «4 * 400» ، كما حقق اللاعب أحمد علي حسن ذهبيتي مسابقة دفع الجلة، ورمي القرص، كما نال اللاعب خالد سعيد ذهبية سباق 110 أمتار حواجز، وحصل اللاعب محمد عمر على ذهبية المطرقة.

وأعرب عبد الرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير والمستحق الذي حققه النادي في البطولة الفرقية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد مواصلة العميد تميزه في كل مسابقات ألعاب القوى على مستوى الدولة.

وأكد الهاشمي حرص الإدارة على مواصلة دعم هذا القطاع المهم .

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