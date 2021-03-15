خميس يتألق في «بطولة رفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة الدولة لرفعات القوة، التي شارك فيها نخبة من لاعبي رفعات القوة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة والتي نظمتها اللجنة البارالمبية الإماراتية، في مجموعة من الأوزان، وفي فئة وزن 97 حقق اللاعب محمد خميس خلف لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، حيث بلغ مجموع الأوزان التي رفعها 175 كغ، وفي منافسات الإناث توجت هيفاء راشد النقبي بالمركز الأول لفئة 67 بعد أن رفعت مجموع أوزان بلغ 90 كلغ.

وتوجه عبد الله حسن الفلاسي، رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات بالاتحاد، بالشكر لجميع المساهمين في إنجاح البطولة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المنافسات في تأمين الاحتكاك اللازم للاعبين، ما يرفع مستوى أبطالنا من أصحاب الهمم، كما نوّه إلى أن هذه البطولة وغيرها من البطولات هي السبيل الأفضل لاكتشاف المواهب الواعدة القادرة على رفد منتخب الإمارات لرفعات القوة.

وأعرب البطل البارالمبي محمد خميس خلف عن سعادته الغامرة بالمشاركة في بطولة الدولة لرفعات القوة، التي تعتبر البطولة المحلية الأهم في هذه الرياضة، مشيداً بالمستويات العالية التي شاهدها من مختلف اللاعبين المشاركين.

وقالت اللاعبة هيفاء راشد النقبي إنها في سعادة غامرة بهذه المشاركة المهمة للغاية من جميع النواحي.

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