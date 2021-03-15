خالد الجسمي بطل كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بالنجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، ووجه التهنئة للفائزين وقدم الشكر لاتحاد الإمارات للغولف على حسن التنظيم وفق الإجراءات الاحترازية، معتبراً أن الكل يستحق الإشادة للتقيد الدقيق بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من الجائحة.

جاء ذلك عقب ختام منافسات البطولة، والتي حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً رائعين، وشهدت مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 100 لاعب ولاعبة من أبناء الإمارات، وتوج بلقبها خالد يوسف الجسمي في فئة الرجال «الكروس» بمجموع 150 ضربة، بعد جولة فاصلة مع اللاعب أحمد سكيك، الذي حل وصيفاً بالرصيد نفسه، وفي منافسات الفتيات فازت اللاعبة علياء منصور العمادي باللقب بمجموع 160 ضربة، وفازت بمنافسات النت بطلة الخليج اللاعبة ريما محمد الحلو بمجموع 145 نقطة، وشهد حفل الختام، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد وعضوا مجلس إدارة الاتحاد خلفان الكعبي وراشد الجروان.

تأكيد

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، راعي البطولة حرص الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على دعم كل الألعاب الجماعية والفردية وكل الأنشطة الرياضية، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بما يعكس التطور الحضاري والرياضي لدولة الإمارات، ويسهم في رعاية شبابنا ورياضيينا، وبالتالي الإسهام في تنمية المجتمع.

وأشاد برياضة الغولف وغيرها من الألعاب التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والدولية، منوهاً إلى أن رياضة الغولف تؤكد عاماً بعد عام انتشاراً واسعاً بين الشباب، وأن مستواها تطور بشكل لافت، وأصبح لها تواجد فعّال في الكثير من المنافسات وهو أمر يحسب لاتحاد الغولف.

شكر

وأعرب الشيخ فاهم القاسمي، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه شكره وأسرة اتحاد الإمارات للغولف إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رعايته الكريمة للبطولة وتشريفه لحفل الختام وتتويجه للأبطال والمميزين.

وأشاد الشيخ فاهم القاسمي بالتجاوب الكبير من اللاعبين المواطنين والمشاركة القياسية، منوهاً إلى أن تواجد العائلات مع ذويهم أثلج صدورنا، رغم الظروف التي يشهدها العالم في انتشار «كوفيد 19» والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، ووجه الشكر إلى بنك «اتش اس بي سي» راعي البطولة وإلى نادي أبوظبي للغولف.

نتائج الناشئين

فاز اللاعب راشد عصام الجسمي بالمركز الأول برصيد 163 ضربة في منافسات «الكروس» على مستوى الناشئين وحل ثانياً عبدالله سعيد السويدي برصيد 164 ضربة، وفاز بكأس المركز الأول بمنافسات «النت» سلطان العويس 133 ضربة، وتم تكريم سيف القبيسي لتميزه في ظهوره الأول بالبطولة.

ولفتت الأنظار اللاعبة فاطمة علي كلبت، والتي لم تبلغ السبع سنوات، بفوزها بكأس منافسات فئة الصغار بمجموع 40 نقطة، وحل ثانياً عبدالله سالمين 42 نقطة، والثالث جاسم ثابت 45 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز