سباق داماك للدراجات الهوائية ينطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق يوم السبت المقبل سباق داماك للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لمسافة 60 كيلومتراً لفئتي الرجال والسيدات، وفئتي المواطنين الإماراتيين من الجنسين، ولمسافة 6.8 كيلومترات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 15 عاماً، ويحصل الفائز بكل فئة من سباقات الكبار على جائزة بقيمة 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى قسيمة ذهبية وكأس وميدالية، بينما يحصل أصحاب المركز الثاني عن كل فئة بكؤوس وميداليات، كما توزع على الفائزين وأصحاب المركز الثاني عن فئة الأطفال مجموعة من الكؤوس والميداليات.

وأشاد مجلس دبي الرياضي بمبادرة داماك لتنظيم السباق الذي يعد إضافة جديدة متميّزة إلى أجندة دبي الرياضية المجتمعية المتنوعة، ويسعدنا في مجلس دبي الرياضي التعاون مع داماك العقارية لتنظيم هذه الفعالية، وتقديم تجربة لا تنسى لجميع محبي ركوب الدراجات الهوائية بمختلف أعمارهم.

وأكد بيان «دبي الرياضي» أن دبي تعزز مكانتها الرائدة بوصفها وجهة عالمية لفعاليات الدراجات الهوائية للمحترفين والهواة ومحبي المغامرات بفضل المرافق الاستثنائية التي توفرها الإمارة لعشاق هذه الرياضة، التي تشمل المسارات المخصصة للدراجات في مختلف أنحاء المدينة والمسارات الجبلية التي تستقطب محبي التشويق والمغامرة في منطقة حتا.

الموقع الأمثل

وأكد علي سجواني، مدير عام العمليات التشغيلية في داماك: أن مجتمع أكويا، الذي يقام فيه السباق يعد الموقع الأمثل لاستضافة سباق الدراجات الهوائية، نظراً لأجوائه الهادئة بعيداً عن صخب المدينة، وقال: سيتم الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بالصحة والسلامة والمعتمدة لدى مجلس دبي الرياضي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما سيتواجد فريق طبي متكامل في موقع الفعالية للتدخل في الحالات الطارئة.

وأضاف: سيكون السباق فرصة لتشجيع سكان المجتمع على الاستمتاع بوقتهم في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية، ويعكس تنظيم سباق سنوي للدراجات الهوائية، التزام داماك العقارية بأهمية الصحة واللياقة البدنية، وندرك أهمية الدور المحوري الذي تلعبه اللياقة البدنية في تعزيز الصحة النفسية.

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