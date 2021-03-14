الشارقة إلى النقطة 42 في دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

واصل فريق الشارقة الأول لكرة اليد مسيرته المميزة في رحلة الدفاع عن لقب درع دوري أقوياء اليد بالمحافظة على سجله نظيفاً ومن دون أي هزيمة خلال الجولات الـ 14 التي خاضها حتى الآن بمشواره بالبطولة عندما فاز أول من أمس على ضيفه فريق الجزيرة 25- 20 رافعاً رصيده إلى 42 نقطة مثلت العلامة الكاملة وبفارق 5 نقاط عن النصر وصيف المسابقة حتى الآن، ورغم الخسارة استمر فخر أبوظبي بمركزه السابع برصيد 25 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وبالجولة نفسها اقتنص فريق الوحدة فوزاً صعباً من فريق الظفرة بفارق هدف وبنتيجة 21 - 20، بعد أن حول خسارته في الشوط الأول 12- 10 إلى فوز منحه مغادرة القاع والتقدم للمركز التاسع برصيد 19 نقطة، وبقي الظفرة بالمركز العاشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن بني ياس الأخير.

وبختام الجولة حافظ العين على مركزه الثالث برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، وحل شباب الأهلي رابعاً برصيد 33 نقطة، ومليحة الخامس وله 32 نقطة في ظل غيابه عن الجولة، وجاء الوصل سادساً برصيد 28 نقطة ودبا الحصن ثامناً وله 23 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز