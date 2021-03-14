وفاة مارفيلوس أعظم ملاكمي العالم

المصدر: دبي - البيلن الرياضي

توفي بطل العالم السابق في الوزن المتوسط، مارفن هاجلر "مارفيلوس"، في منزله في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 66 عاماً.

ويعد مارفيلوس المولود في نيوارك بولاية نيو جيرسي، والحاصل على لقب بطولة الملاكمة للوزن المتوسط بين عامي 1980 و1987، أحد أعظم الملاكمين في العالم، وأطلق عليه لقب "مقاتل العقد" في الثمانينيات، والشهير عنه بأنه لم يسقط على الأرض رسمياً سوى مرة واحدة فقط في حياته المهنية.

وبدأ مارفيلوس، مشواره الاحترافي في الملاكمة عام 1973 من بروكتون بولاية ماساتشوستس، وانتظر سبع سنوات ليحقق أول لقب له في وزنه المتوسط، بعد فوزه تقريباً على كل من في طريقه، وبعد أن فاز باللقب، لم يكن من السهل خسارته حتى عام 1987، عندما تغلب عليه الملاكم شوغر راي ليونارد، في مباراة استمرت 12 جولة.

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