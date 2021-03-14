حشر آل مكتوم يتوج موغوروزا بلقب «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أمس، الإسبانية غاربيني موغوروزا «المصنفة 16 عالمياً» بلقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 2021 البالغ مجموع جوائزها 1.8 مليون دولار، عقب فوزها في المباراة النهائية التي أقيمت بالاستاد الرئيس لملاعب سوق دبي الحرة، على التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة 63 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 6 و 6 - 3 في ساعتين و9 دقائق.

وحضر مراسم التتويج كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة،وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس، ودونا كيلسو، ممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وأصبحت موغوروزا، النجمة الـ 14 تاريخياً للبطولة، بعد رباعية البلجيكية جوستين هينين أعوام (2003 و2004 و2006 و2007)، وثلاثية الأمريكية فينوس وليامز (2009 و2019 و2014)، وثنائية كل من الرومانية سيمونا هاليب (2015 و2020) والأوكرانية سفيتولينا (2017 و2018)، ولقب وحيد لكل من السويسرية مارتينا هينغز 2001، والفرنسية إيملي ميرسمو 2002، والأمريكية ليندزي دافنبوت 2005، والروسية إيلينا ديمينتيفا 2008، والدنماركية كارولين فوزنياكي 2011، والبولندية رادفينسيكا 2012، والتشيكية كفيتوفا 2013، والإيطالية سارا إيراني 2016، والسويسرية بليندا بينشيتش 2019.

ونال الثنائي المكون من التشيلية أليكسا غوراشي والكرواتية داريا يورك، لقب الزوجي بالفوز على الثنائي الصيني شو يفيان ويانغ زاوكسوان بواقع مجموعتين دون رد، في المباراة النهائية.

قرعة

وتنطلق اليوم، منافسات النسخة 29 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، وتستمر حتى 20 الجاري، بجوائز 1.9 مليون دولار،وأسفرت قرعة البطولة، أمس عن مواجهات متوازنة لكبار المصنفين بالدور الأول، مثل النمساوي دومنيك ثيم، المصنف الأول بالبطولة والرابع عالمياً، والروسي اندري روبليف، المصنف الثاني بالبطولة والثامن عالمياً، لكنها جاءت قاسية على التونسي مالك الجزيري، المصنف 262 عالمياً، ووضعته في مواجهة الفرنسي جو وليفرد تسونغا «المصنف 55 عالمياً».

واقتصر حضور القرعة على كولم ماكلوكلين، وصلاح تهلك، وكل من ناصر يوسف الأمين العام لاتحاد التنس، والسويسري ستان فافرينكا، المصنف 20 عالمياً، وحامل لقب البطولة في 2016، وممثلي رابطة المحترفين.

وكشف صلاح تهلك، أن اللجنة المنظمة منحت 4 بطاقات دعوة للتونسي مالك الجزيري، والأسترالي ألكسي بوبيرين، والروسي كارتسيف، والنمساوي دنيس نوفاك، وتوقع أن تشهد النسخة 29 منافسة قوية على اللقب، في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

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