300 متسابق في «تل الزعفران»

المصدر: (الذيد - البيان الرياضي)

شهد سباق تل الزعفران بالذيد، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي نجاحاً كبيراً بمشاركة 300 متسابق من كلا الجنسين ، إضافة إلى المشاركات الافتراضية من داخل وخارج الدولة.

حضر حفل تتويج الفائزين كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة .

كما شارك في السباق عدد من الشخصيات تقدمها الشيخ طارق بن فيصل القاسمي والشيخ فيصل بن طارق القاسمي وخميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة رئيس مجلس شؤون الضواحي والقرى ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم.

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