قرعة قوية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال

المصدر: وام

أقيمت اليوم في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة للتنس، القرعة الرسمية للنسخة الـ29 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق غدا وتستمر حتى 20 مارس الحالي بمشاركة 7 من قائمة العشرين المصنفين الأوائل في العالم.

حضر القرعة كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وناصر يوسف، الأمين العام لاتحاد التنس وممثلي رابطة لاعبي التنس للمحترفين، بالإضافة إلى السويسري ستان فافرينكا المصنف 20 عالميا وحامل لقب بطولة دبي لعام 2016.

ويسعى المصنف الأول في البطولة والرابع عالميا، النمساوي دومينيك تيم الذي يعود إلى دبي منذ نسخة 2015، للحصول على اللقب الثامن عشر في مسيرته، وأول لقب له منذ أن رفع كأس بطولة أمريكا المفتوحة 2020، وفي حال تقلده باللقب خلال نسخة 2021 سيكون أول نمساوي منذ توماس موستر في عام 1997 يرفع كأس بطولة سوق دبي الحرة دبي. ويتمتع ثيم بسجل حافل كانتصاره في نيويورك، ووصوله إلى نهائيات بطولة فرنسا المفتوحة 2018 و2019، وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، كما وصل إلى نهائي جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في النسختين الماضيتين.

وينافس المصنف الثاني في البطولة والثامن عالميا، الروسي أندري روبليف، في الدور الثاني من البطولة أحد اللاعبين المؤهلين من الدوري التأهيلي أو الأسترالي جوردن ثومسون، وفي حال تأهله إلى دور الـ 16، سيكون على موعد مع الأمريكي تايلور فريتز المصنف 15 في البطولة و33 عالميا، أو الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، اللذان سيلتقيان في الدور الثاني من البطولة.

أما المصنف الثالث في البطولة والـ 11 عالميا، الكندي دينس شابوفالوف، فسيكون على موعد في الدور الثاني مع الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 37 عالميا أو أحد اللاعبين المؤهلين من الدوري التأهيلي، في حين أعلن ستان فافرينكا الذي شارك اليوم في القرعة الرسمية للبطولة عن انسحابه بسبب التعب والإجهاد.

ويعد الإسباني باوتيستا أغوت، المصنف الرابع في البطولة و13 عالميا والفائز بلقب دبي في 2018، من أبرز المرشحين للفوز باللقب لهذا العام، ليس فقط بعد فوزه على تيم في دبي سابقا، بل أيضا لتغلبه على أندري روبليف اخيرا .

في غضون ذلك، سيسعى روبليف إلى تحقيق الفوز الذي فشل في الحصول عليه في الدوحة أمام باوتيستا أغوت.

وقال كولم ماكلوكلين " شهدنا خلال الأسبوع الماضي مجموعة من المنافسات الشيقة خلال بطولة السيدات، ونتوقع أن يكون الأسبوع القادم أكثر إثارة من ذلك في بطولة الرجال، حيث هنالك العديد من المواجهات الحرجة التي تشير إليها قرعة نسخة الـ 29 من البطولة، ولابد لنا الانتظار حتى معرفة من هو صاحب النصيب برفع كأس هذا العام".

من جانبه قال صلاح تهلك " نتوقع أسبوعا رائعا آخر مع عدد من اللاعبين الذين يستحقون الفوز بهذا اللقب المرموق. وقمنا بمنح بطاقة دعوة "وايلد كارد" إلى كل من دينيس نوفاك، الذي وصل مؤخرا إلى ربع النهائي في بطولة مونبلييه، والتونسي مالك الجزيري المصنف 262 عالميا والذي قدم أداء رائعا في دور نصف النهائي من بطولة دبي 2018، والروسي أصلان كاراتسيف، الذي يعد أول لاعب متأهل من الدوري التمهيدي يصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة مؤخرا من أول ظهور له في جراند سلام، وأخيرا إلى ملتقط الكرات السابق في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أليكسي بوبيرين، الذي فاز الشهر الماضي بأول لقب له في سنغافورة".

ووضعت القرعة التونسي مالك الجزيري في مواجهة أحد أبرز لاعبي التنس العالميين الذين نافسوا بقوة على اللقب، حيث يستهل الجزيري مشواره في النسخة الـ 29 بلقاء المصنف 55 عالميا الفرنسي جو وليفير تسونغا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز