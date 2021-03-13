«الفرسان» بطل دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

تُوج شباب الأهلي، مساء اليوم بطلاً للدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 45، بعد فوزه على الشارقة 81 - 70، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، ونجح «فرسان دبي» في حسم المباراة، بفضل تقدمه في الفترات فترات الأولى 17 - 16 و20 -17 و24 - 15، فيما اكتفى الشارقة بتقدم شرفي في الربع الأخير 22 - 20، لم يكن كافياً لعودته للمباراة.

وكان الفريقان تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً، حيث فاز شباب الأهلي في الذهاب 82-69، ورد الشارقة بالفوز في الإياب 72-70.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، بتتويج أبطال شباب الأهلي بالميداليات الذهبية، ودرع البطولة، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب بنادي شباب الأهلي، فيما تسلم لاعبو الشارقة الميداليات الفضية.

وبهذا التتويج يكون شباب الأهلي وصل إلى لقبه 12 في بطولة الدوري، منذ انتصارهم الأول في موسم 2000، ليصبح على بعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي للوحدة، كأكثر أندية الدولة فوزاً بالدوري، والتي حققها «العنابي» بين عامي 1980 و1999.

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