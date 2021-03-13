شرطة أبوظبي تفوز بالمركز الأول في بطولة دبي للرجل الحديدي "آيرون مان"

المصدر: وام

أحرزت شرطة أبوظبي المركز الأول على مستوى الدولة والثاني على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بطولة دبي للرجل الحديدي "آيرون مان" التي أقيمت في منطقة الجميرا بدبي بمشاركة نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة تحت إشراف مجلس دبي الرياضي .

وتم تتويج لاعبي الفريق بالبطولة وبلغت المسافات التى قطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومترا في ثلاث مسابقات، هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا، والجري لمسافة 21.1 كيلومتر في مضمار الجري على امتداد الشاطئ.

وحقق اللاعب عبدالله اللقيطي من شرطة أبوظبي المركز الأول على مستوى مواطني الدولة والثاني على المستوى دول مجلس التعاون الخليجي كما حصل اللاعب نايف المرزوقي على المركز الثاني على مستوى مواطني الدولة والثالث على مستوى مجلس التعاون الخليجي .

وفاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الثاني في الفرقي تتابع فئة المكس ويتكون الفريق من ثلاثة لاعبين، اللاعب علي الكعبي في السباحة واللاعبة لبنى الحلواني في الدراجة الهوائية، واللاعب سلطان الظنحاني في الجري.

وأشاد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية باللياقة البدنية والفنية التي تحلى بها الفريق، مؤكدا دعم القيادة الشرطية لمثل هذه الانجازات الرياضية المتميزة بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين.

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