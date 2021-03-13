جواهر القاسمي تعتمد الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

المصدر: وام

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والتي تتضمن العديد من الأهداف التي تتطلع سموها إلى تحقيقها منها خدمة القطاع الرياضي من كافة جوانبه وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص مع إبراز دور المرأة الإماراتية رياضياً في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بهذه المناسبة : لقد لمسنا خلال السنوات الماضية تطوراً مبهراً في إشراك المرأة في المجال الرياضي وتعزيز حضورها فيه محلياً وإقليمياً .. ولمنظومة عمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بصمة واضحة في جهود إمارة الشارقة في دعم رياضة المرأة ضمن استراتيجية واضحة وخطط دقيقة لمسنا منها استثمارا مدروسا في مواهب فتياتنا ونسائنا اللاتي شرَّفنَ بها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المحافل .

وأشارت سموها إلى أن المرحلة المقبلة للمؤسسة باستراتيجية مواكبة لتطور القطاع الرياضي ستكون لَبِنة تُبنى عليها منجزات جديدة نحتفي بها ..مؤكدة أن القطاع الرياضي هو أحد أهم القطاعات المجتمعية والحياتية التي عليها تعتمد الصحة وبناء المهارات الجسدية والعقلية عند الفرد والمجتمع.

وتسعى الأهداف الجديدة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة مع تنشئة أجيال جديدة مؤهلة من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.

ووضعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة العديد من الاختصاصات للفترة المقبلة من أبرزها تأهيل القيادات الرياضية وصقلها مع استقطاب الكوادر في كافة المجالات لدعم التنافس ووضع إطار عمل فعال شامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجيهات الدولة والإمارة والتوجيهات العالمية وكذلك تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الامارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي معا.

وتعمل الاختصاصات الجديدة على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة مع وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية من أجل تطوير البرامج.

وتعمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتحقيق رؤيةٍ مفادها "مجتمع نسائي يتمتع بالحيوية ويحقق إنجازات رياضية عالمية تتحقق في رسالة تُعنى بالارتقاء بالرياضة النسائية ونشر الوعي المجتمعي وتشجيع النساء بمختلف الفئات العمرية على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب وبناء القيادات الرياضية التزاماً بأعلى المعايير الأخلاقية والقيم الإماراتية الأصيلة".

وأعربت ندى النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن تفاؤلها بالفترة المقبلة من نشاط رياضة المرأة في ظل الدعم المتواصل من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والرؤية الثاقبة في كيفية استغلال طاقات وقدرات الفتاة الإماراتية.

وقالت إن هدفنا هو تنشئة وترسيخ وتمكين الفتاة والمرأة الإماراتية خلال السنوات المقبلة في ظل التطور الكبير الذي نشهده في جميع المجالات وهو أمر يدعو إلى الفخر بقدرة المرأة الإماراتية على الانطلاق نحو آفاق واسعة في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز