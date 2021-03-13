موغوروزا وكريتشيكوفا في نهائي «تنس دبي» اليوم

المصدر: (دبي ـ عدنان الغربي)

تلتقي الإسبانية غاربيني موغوروزا مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا، الليلة، في نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي يبلغ مجموع جوائزها 1.8 مليون دولار، وتأهلت موغوروزا «المصنفة 16 عالمياً» إلى المباراة النهائية، بتغلبها، أمس، على البلجيكية أليسي ميرتنز المصنفة 18 في نصف النهائي بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 4 و7 - 6، في ساعتين و11 دقيقة، فيما تأهلت كريتشيكوفا، المصنفة 63 عالمياً، على حساب السويسرية جيل تيخمان بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، 7 -5 و6 -2.

وتمكن الثنائي الصيني المكون من يفيان ويانغ زاوكسوان من بلوغ نهائي منافسات الزوجي بعد فوزهما على الثنائي المكون من المجرية تيميا بابوش والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و7 - 5 في ساعة و24 دقيقة.

ويلتقي الثنائي الصيني في النهائي مع الثنائي الفائز في المباراة التي أقيمت في ساعة متأخرة أمس، وجمعت الأمريكيتين بيثيان ماتيك صاندز وجيسيكا بيغولا مع التشيلية الكسا غوراشي والكرواتية داريا يوراك.

قرعة

من جهة أخرى، تقام ظهر اليوم قرعة النسخة 29 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق غداً بمشاركة 48 لاعباً من نجوم الكرة الصفراء في العالم يتقدمهم النمساوي دومينيك ثيم المصنف 4 عالمياً، والروسي أندريه روبليف المصنف 8 عالمياً، والإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 10، ولاعبون آخرون مصنفون تحت الـ20 على العالم مثل الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي غاييل مونفيس والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت والبلجيكي ديفيد جوفان.

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