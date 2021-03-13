صلاح تهلك: اعتذار نادال وفيدررلن يخمد المنافسة على لقــب «تنس دبي»

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

أكد صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أن اعتذار الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني،والسويسري روجيه فيدرر المصنف السادس عن المشاركة في بطولة الرجال التي تنطلق غداً، في نسختها الـ 29 وتمتد حتى 20 الجاري بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار، لن يخمد لهيب المنافسة على اللقب في ظل مشاركة نخبة من نجوم التنس العالميين.

وتضم قائمة النخبة النمساوي دومينيك ثيم، المصنف 4 عالمياً،والروسي أندريه روبليف،المصنف 8 عالمياً،والإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 10،ولاعبين آخرين مصنفين تحت الـ20 على العالم مثل الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي غاييل مونفيس والأسباني روبرتو باوتيستا أغوت والبلجيكي ديفيد جوفان وغيرهم، وقال:

كان تواجد أسطورتين بحجم نادال وفيدرر سيمنح البطولة زخماً إضافياً، للمكانة الكبيرة التي يمتلكانها على ساحة الكرة الصفراء وإنجازاتهما العالمية التي يحفل بها مشوارهما الطويل، إلا أن اعتذارهما لن يؤثر عن قوة المنافسة وعلينا أن ننظر إلى الأمور الإيجابية.

حيث باتت الفرصة متاحة حالياً لمواصلة مشاهدة مباريات على أعلى مستوى خاصة من الأجيال الشابة الذين نجحوا في وضع بصماتهم على قائمة كبار المصنفين.

بطل جديد

وأضاف: نتفهم اعتذار نادال الذي أبدى رغبته في المشاركة وطلب بطاقة الدعوة في النسخة الحالية لولا عودة آلام الظهر في الساعات الأخيرة، ومع اعتذار فيدرر فإن الباب فتح على مصراعيه لولادة بطل جديد في تنس الرجال، مما سيمنح الحافز مجدداً للنجوم الشابة سواء دومينك ثيم أو اندري روبليف لتقديم الأداء الأفضل للفوز باللقب.

وأكد تهلك أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس بوابة انطلاق العديد من اللاعبين نحو النجومية والعالمية، كما كانت شاهداً على إنجازاتهم بالصورة ذاتها لحرص السويسري فيدرر على أن يكون لقبه الـ 100 تاريخياً في مسيرته من بوابة الفوز بلقب بطولة دبي في نسخة 2019، وقال:

بغض النظر عن أسماء نجوم التنس الذين لطالما ارتبط اسمهم بدبي، سواء كمكان آمن للتدريبات والإعداد للموسم بجانب اقتنائهم للمنازل فيها، إلا أننا كلجنة منظمة نشجع دائماً على فكرة ولادة بطل جديد، خاصة من الدماء الشابة التي تمثل مستقبل اللعبة، والساعين على الدوام لأن تقترن مسيرتهم المهنية بلقب بطولة دبي.

خسارة

وكان روجيه فيدرر أعلن أمس انسحابه من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال بعد خسارته من الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في بطولة الدوحة أول من أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3 - 6 و6 - 1 و7 - 5

استعادة المستوى

ويتطلع أسطورة التنس إلى استعادة مستواه السابق قبل العودة من جديد للمشاركة في البطولات،وقال فيدرر،الذي يملك الرقم القياسي في الفوز بلقب بطولة سوق دبي للتنس 8 مرات، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام» أن عودته إلى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين كانت رائعة وأنه أحبّ كل دقيقة لعبها الأسبوع الماضي.

وأضاف: قررت أنه من الأفضل أن أعود للتدريبات، وبذلك سأنسحب من بطولة دبي المقامة في الأسبوع المقبل.

وسبق لفيدرر الإعلان عن انسحابه من دورة ميامي، أولى الدورات الافتتاحية للماسترز هذا الموسم، والمقررة في أواخر الشهر الجاري، ما يعني على الأرجح أن عودة المخضرم السويسري إلى الملاعب مرة أخرى ستكون في موسم الملاعب الترابية في القارة العجوز والذي يبدأ في أبريل المقبل.

وجاء انسحاب فيدرر من بطولة دبي بعد ساعات قليلة أيضاً على إعلان غريمه وشريكه في الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى الإسباني رافايل نادال اعتذاره عن المشاركة بسبب إصابة في الظهر.

وكان فيدرر اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس العام الماضي بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة، والتي غاب بسببها عن ملاعب التنس أكثر من عام، قبل أن يسجل الأسبوع الماضي الظهور الأول له في بطولات التنس العالمي

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