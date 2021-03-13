«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو المقامة بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية،محققاً المركز الأول برصيد 16.050 نقطة، وحقق نادي العين الوصافة برصيد 12.600 نقطة، وحقق أكاديمية كوماندو جروب المركز الثالث برصيد 9.050 نقاط، وتقام البطولة تحت شعار «الطريق إلى التعافي».

وتتواصل اليوم فعاليات البطولة بمنافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.

حضر منافسات اليوم الأول كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

إشادة

وأشاد محمد سالم الظاهري بجهود الطاقم الفني والإداري والشركاء الذين ساهموا في إنجاح البطولة وظهورها بالشكل المشرف، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة والمعتمدة في البروتوكول الصحي للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم وهو ما يمثل الأولوية القصوى لدى لاتحاد.

وقال البطولة في نسختها الأولى قدمت مستويات فنية رفيعة، وتعد قاعدة صلبة للمواهب الواعدة، وهو ما ينسجم مع إستراتيجية اتحاد اللعبة الهادفة لترسيخ مكانة الدولة في هذه الرياضة وتصدير نجوم الجوجيتسو العالميين.

وأضاف: البطولة تتمتع بأهمية خاصة من ناحية توقيتها، حيث تقام قبل أقل من شهر من انطلاقة أبرز حدث على ساحة الجوجيتسو العالمية والمتمثل ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الفترة من 6 - 9 أبريل المقبل، ويحرص اللاعبون من أبناء الدولة المشاركون على تأكيد جاهزيتهم وتقديم أداء مشرف خلال المنافسات كي يحجزوا لهم مكاناً في المنتخب الوطني وتمثيل الوطن الذي يمثل حلم كل لاعب.

أهداف

وأكد الظاهري أن البطولة حققت أهدافها من اليوم الأول، وكانت فرصة مثالية لقياس معدلات تطور مستوى اللاعبين واللاعبات، ومدى جاهزيتهم للمشاركة في بطولتي أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بأبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، اللتان ستقامان في نفس الصالة شهر ابريل المقبل.

وقال: نشكر اللاعبين والأندية على الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي بأعلى درجة من الدقة، كما نشكر الشركاء من الجهات المختصة بالدولة التي ساهمت في خروج الحدث بأفضل صورة، ونتوقع أن تكون المنافسة أقوى في اليوم الختامي غداً في ظل منافسات الأحزمة من البنفسجي إلى البني والأسود.

ميداليات

شهدت منافسات اليوم الأول أداء راقياً لأبطال الإمارات من حملة الحزام الأزرق لفئة الشباب ونجحوا في تحقيق مجموعة من الميداليات الملونة،وأكد فراج خالد العولقي لاعب بني ياس الفائز بذهبية فئة الشباب وزن 73 كجم، أن الأجواء والبيئة التنافسية مثالية وقال:

خضت نزالات قوية وتفوقت على زميلي في نادي العين محمد سيف الدرمكي في النزال النهائي وأهنئه على روحه التنافسية العالية،وأتقدم بالشكر لجميع القائمين على التنظيم الراقي للبطولة وعلى رأسهم اتحاد اللعبة الحريص على توفير كامل مقومات النجاح للاعبين وتسليط الضوء على موهبتهم.

وفي فئة الشابات تمكنت الغلا فيصل الحوسني من أكاديمية بالمز الرياضية ممثلة فريق 777 من تحقيق ذهبية وزن 40 كجم فيما حقق البرازيلي ريكسون فييرا حامل الحزام الأزرق من تحقيق ذهبية وزن 69 كجم بعد نزال مثير مع المصري مؤيد بركات صاحب الفضية، وعبر فييرا عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق على أرض أبوظبي التي تبهر مجتمع الجوجيتسو بالتنظيم ذي المواصفات العالمية.

وقال: الانتصار لحظة رائعة تمثل حافزاً لنا لتكثيف استعداداتنا لما هو قادم من بطولات على رأسها البطولة الأهم أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الشهر المقبل.

وتمكن فيرودين ناصروف لاعب الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تحقيق ذهبية الأساتذة وزن 85 كجم بعد تفوقه على الكولومبي يوفاني رودريغز لاعب كوماندو جروب وأكد أن بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تعكس أعلى معايير الابتكار والتجدد الذي يتميز به اتحاد الإمارات للجوجيتسو ودولة الإمارات، مؤكداً أن العاصمة أبوظبي تمثل قاعدة مهمة لتألق اللاعبين وانطلاقتهم نحو العالمية.

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