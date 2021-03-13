«امباسادور» تحصد لقب شطرنج المدارس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصدت مدرسة أمباسادور الخاصة بالشارقة المركز الأول في بطولة المدارس للشطرنج السريع أونلاين، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن مبادرة (خطط وفّكر)، والتي أطلقها النادي الشهر الماضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص لنشر لعبة الشطرنج في مدارس إمارة الشارقة.

وتستهدف المبادرة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة تعليم ما يقارب 2000 طالب وطالبة لأساسيات لعبة الشطرنج، وتهدف إلى نشر ثقافة اللعبة بين الطلاب والطالبات واكتشاف مواهب جديدة وخلق وصناعة أبطال وبطلات يمثلن إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وأسفرت نتائج البطولة التي نشرها موقع ليتشيس الدولي بمشاركة 128 طالباً وطالبة ممثلين لـ32 مدرسة عن تحقيق الطالب سافين خان من مدرسة أمباسادور الخاصة المركز الأول بعدما حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 12 جولة، فيما حلّ زميله كافين سيبو بالمركز الثاني بعد حصوله على 10.5 نقاط، وجاء بالمركز الثالث الطالب محمد فيصل من المدرسة الهندية الحديثة برصيد 10 نقاط.

بينما جاء بالمركز الرابع الطالب بافان ناتاجي من مدرسة أمباسادور الخاصة، وحصلت الطالبة سارية عبجي من مدرسة النور الدولية على المركز الخامس، وجاء بالمركز السادس الطالب أحمد مسال من مدرسة ويس غرين الدولية.

فيما حل بالمركز السابع الطالب أوديفار باي من مدرسة أمباسادور الخاصة، وجاء زميله إحسان حبيب بالمركز الثامن، وحل بالمركز التاسع الطالب جلوريس كاريباي من مدرسة الصباح الهندية، فيما جاء بالمركز العاشر الطالب عبد الرحمن عطوات من مدرسة النور الدولية.

وأجريت البطولة بنظام اللعب (أرينا) أونلاين بنظام الوقت ثلاث دقائق وثانيتين لكل لاعب، حيث أشرف على البطولة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس والمدرب الدولي الفلسطيني إحسان جواد والحكم الدولي الفلبيني مارلون كونان، وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت جوائز بقيمة 4000 درهم للفائزين بالمراكز العشرة الأولى.

وأشاد جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الجهاز الفني بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها تنظيمياً وفنياً، وقال إن ارتفاع مستوى البطولة يؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة في إمارة الشارقة، موجهاً الشكر للمدارس المشاركة وللاعبين واللاعبات وحكام البطولة.

كما وجه شكره لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك ومرحباً بإقامة مذكرة تفاهم وتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كما أكّد المدفع جاهزية النادي للتعامل مع أكبر فئة من اللاعبين من طلبة المدارس ومن كل الجنسيات واستقطاب الموهوبين وصقل هوايتهم، وأضاف:

«للنادي دور رياضي وثقافي، كما أن له دور تربوي يقوم به، ويعتمد على أبناء الشارقة لرسم خارطة الطريق له»، مؤكداً أن تنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار حرص وتوجهات إدارة النادي على تفعيل دور رياضة العقل وتعزيزها لدى طلاب وطالبات المدارس بمستوياتهم ومراحلهم التعليمية المختلفة وإفساح المجال أمامهم لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الذهنية.

وذلك ترجمة لاستراتيجية وأهداف مجلس الشارقة الرياضي بتفعيل الدور الرياضي في مدارس إمارة الشارقة، والتي تزيد من قدرة الطالب على التعلم وتمنح فرصاً أكبر للاستمرار في الدراسة وتحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية.

من جانبه عبّر عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من بطولة شطرنج المدارس، مؤكداً أن المدارس ساهمت في هذا النجاح، وقال: «أتاحت هذه البطولة الفرصة للاعبين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم للمشاركة في بطولة تنافسية قوية يمكن أن تسهم في تطوير مستوياتهم وإكسابهم الخبرة اللازمة لبداية حياة احترافية في مجال رياضة الأذكياء».

وأضاف آل علي: إن مبادرة «خطط وفكر» والتي انطلقت في الثاني من فبراير الماضي مستمرة لمدة أربعة أشهر.

حيث يتم فيها تدريب المنتسبين من المدارس على أساسيات لعبة الشطرنج باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة زوم بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، كما تحتوي على العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية والبطولات بإشراف نخبة من المدربين الدوليين وفق المنهج الأكاديمي (خطوات تعليم الشطرنج) المعتمد دولياً، وقد انطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة ممثلين لـ32 مدرسة تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة.

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