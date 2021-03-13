انطلاقة قوية لكأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

أطلق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، صباح أمس، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، والمقامة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بملعب نادي أبوظبي للغولف في العاصمة.

وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة من الرجال والفتيات وجميع المراحل السنية، إلى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب النسخة التاسعة للبطولة برعاية بنك «إتش أس بي سي» للخدمات المصرفية للعام التاسع على التوالي.

وانطلقت أمس المنافسات بفئتي الرجال والشباب والناشئين والفتيات، وسط التقيد التام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة جميع المشاركين والقائمين على البطولة، التي تتواصل اليوم بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 ربيعاً، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.

قانونية المنافسات

وتحمل نسخة 2021، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والفتيات، والشباب والناشئين، هذا بالإضافة إلى تخصيص اتحاد الغولف لمسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر، على مضمار ملعب نادي أبوظبي للغولف.

مشاركة القيادة والنواخذه

وتشهد البطولة مشاركة رئيس الاتحاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، عادل الزرعوني، وخالد الشامسي، ودرويش القبيسي، وخلفان الكعبي وراشد الجروان، وعبد الفتاح شرف، هذا إلى العديد من رواد اللعبة ومنهم اللواء الركن عبد الله الهاشمي وعدد من أولياء الأمور.

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