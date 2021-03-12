فاهم القاسمي يفتتح كأس رئيس الدولة للجولف

المصدر: ابو ظبي - فائز بحبوج

أفتتح معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف بطولة كأس رئيس الدولة للجولف والمقامة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش على أرض نادي أبوظبي للجولف.

ويتنافس على مدار يومين للفوز بكأس النسخة التاسعة للبطولة على مستوى جميع الفئات العمرية للبنين والبنات أكثر من 100 لاعب من عناصر المنتخبات إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومن الرعيل الأول للعبة.

وخصصت هذه البطولة للمواطنين وتقام وفق تنفيذ صارم للاجراءات الاحترازية.

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