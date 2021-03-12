أكثر من 1000 مشارك في بطولة دبي للرجل الحديدي "آيرون مان"

المصدر: البيان الإلكتروني

تنافس أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة من مختلف قارات العالم في النسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) من بينهم 790 مشارك من خارج الدولة جاؤوا إلى دبي للمشاركة هذه البطولة العالمية التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي صباح (اليوم) الجمعة 12 مارس 2021 على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا وفي شارع القدرة وصولًا لمنطقة محمية المرموم.

وفاز الدنماركي دانيل بي كيجارد بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين بعد أن قطع المسافة البالغة 113 كيلومترًا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومترًا والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترًا والجري لمسافة 21.1 كيلومترًا بزمن 03:33:02 ساعات أي بسرعة 03:18 دقائق في الكيلومتر الواحد، تلاه البرتغالي فيليب أزيفيدو في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن 03:34:03 ساعات، وحل السويدي راسموس سفنينجسون في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 03:34:04 ساعات.

وفي فئة السيدات المحترفات فازت بطلة العالم السويسرية دانيلا ريف بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 03:56:54 ساعات لتستعيد بذلك دانيلا اللقب من جديد بعد أن فقدته العام الماضي وكانت قد فازت به 5 مرات من قبل، كما فازت في بطولة العالم لأيرون مان أربع مرات، وتلتها في المركز الثاني حاملة لقب العام الماضي 2020 مواطنتها السويسرية إيموجن سيموندس التي أنهت السباق في زمن قدره 04:02:02 ساعات، وحلت السويدية سارة سفينسك في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 04:05:17 ساعات.

30 إماراتي

شارك 30 رياضي ورياضية من الإماراتيين في البطولة من بينهم 27 من الرجال و 4 سيدات، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين من المحترفين في البطولة إلى 76 محترف ومحترفة من بينهم 60 محترف من الرجال و16 محترفة من السيدات، وكان من بين المحترفين الرجال المشاركين في البطولة 2 من أفضل 10 مصنفين على مستوى العالم، بالإضافة إلى المصنفة رقم 1 على العالم المحترفة دانيلا ريف، كما وصل عدد الفرق المشاركة في النسخة السادسة من البطولة إلى 80 فريق.

وكان من بين المشاركين الذين جاؤوا من خارج الدولة للمشاركة في البطولة البريطانية إيدوينا بروكلسبي البالغة من العمر 78 عامًا والتي تعد المشاركة الأكبر عمرًا في البطولة، كما كان معها الإسباني فرانسيسكو كابيرا البالغ من العمر 71 عامًا.

وتؤكد استضافة دبي لتنظيم هذه البطولة سنويًا على مكانة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف الجهات لدعم قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية على النحو الذي يجعله يقوم بدوره في مجال صحة وسعادة أفراد المجتمع والمساهمة في القطاع الاقتصادي لإمارة دبي وتعد هذه البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ومن أهم الأحداث التي تروج لمشروع جميرا السياحي ومحمية المرموم الطبيعية.

وكانت المنافسات قد بدأت في الساعة السابعة صباحًا بسباق السباحة من منطقة الشاطئ المفتوح بجوار فندق جميرا بيتش لمسافة 1.9 كيلومترًا، وانتقل المشاركين إلى المرحلة الثانية من قرية البطولة خلف حديقة أم سقيم حيث ارتدي المتسابقين ملابس قيادة الدراجات الهوائية وانطلقوا لمسافة 90 كيلومترا من قرية البطولة على امتداد شارع القدرة وصولا لمنطقة محمية المرموم ثم عادوا لتسليم الدراجة الهوائية وانطلقوا لسباق الجري على مضمار الجري الممتد على شاطئ أم سقيم وعادوا إلى نقطة النهاية في قرية البطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات كافية بين المتسابقين، وإلزام جميع المشاركين والمنظمين بلبس الكمامات طوال وقت البطولة، كما تم إجراء فحوصات طبية لجميع المشاركين والمنظمين والعاملين في البطولة دون استثناء للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد 19.

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