روجيه فيدرر ينسحب من «تنس دبي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن السويسري روجيه فيدرر المصنف السادس عالمياً انسحابه من بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس الرجال، التي تنطلق نسختها الـ 29 بعد غد، وتمتد حتى 20 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار

وجاء إعلان فيدرر عن انسحابه من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد خسارته من الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في بطولة الدوحة مساء أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3-6 و6-1 و7-5

ويتطلع أسطورة التنس إلى استعادة مستواه السابق قبل العودة من جديد للمشاركة في البطولات.

وقال فيدرر الذي يملك الرقم القياسي في الفوز بلقب بطولة سوق دبي للتنس 8 مرات، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام" أن عودته إلى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين كانت رائعة وأنه أحبّ كل دقيقة لعبها الأسبوع الماضي، وأضاف:" قررت أنه من الأفضل أن أعود للتدريبات، وبذلك سأنسحب من بطولة دبي المقامة في الأسبوع المقبل"

كما قرر فيدرر عدم الدفاع عن لقبه في بطولة ميامي المفتوحة، والمقامة من 22 مارس الجاري وحتى الرابع من أبريل المقبل.

وكان فيدرر يأمل في العودة خلال أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، لكنه فضل التركيز على البطولات التي ستساعده على استعادة لياقته قبل ويمبلدون.

وسبق للنجم السويسري الاعتذار عن المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس العام الماضي بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة، والتي غاب بسببها عن الملاعب التنس أكثر من عام، قبل أن يسجل الأسبوع الماضي الظهور الأول له في بطولات التنس العالمي.

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