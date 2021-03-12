مروان المازمي: التأهل لأولمبياد طوكيو هدفي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مروان المازمي بطل الإمارات وآسيا في الكاراتيه أنه يضع التأهل لأولمبياد طوكيو أهم أهدافه في الفترة المقبلة، وقال: قمت وزميلي في المنتخب خليفة العبار ويوسف فرايدوني، بالتسجيل في بطولة البرتغال المقررة نهاية أبريل المقبل، وهي إحدى الجولات التأهيلية، كما وضعت بطولة آسيا في الكويت وجولة باريس ضمن برنامجي، وأتمنى أن أحقق فيهما مركزاً متقدماً، لأنهما من ضمن الجولات التأهيلية وقال: كان من المقرر أن نشارك في بطولة البريمييرليغ بالرباط، والمؤهلة للأولمبياد، ولكنها ألغيت.

وعن النقاط التي يحتاجها للتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو قال: أحتاج إلى تحقيق نتائج طيبة في 4 مشاركات فأكثر، وتسببت الظروف التي خلفتها جائحة «كورونا»، في إلغاء عدد كبير من جولات التأهيل، ولكني أتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة، لأن الموقف نفسه يواجه الكثير من الأبطال حول العالم.

الدوري

وأشار المازمي إلى أنه يستعد حالياً لاستئناف بطولة الدوري المحلي 19 الجاري، للمنافسة على المركز الأول فيه ممثلاً لنادي الشارقة، واللعب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تعد من ضمن الأهداف المطلوب تحقيقها في عام 2021، مشيراً إلى أنه يتدرب 5 مرات أسبوعياً، وأن استعداداته وصلت إلى مرحلة متقدمة على المستويات الفنية والبدنية.

إنجازات

وعن أهم إنجازاته قال: إنجازاتي متعددة، لكني أعتز باثنين، على المستوى الآسيوي، وهما برونزية دورة الألعاب الآسيوية في مدينة أنشيون الكورية عام 2014، والتي جاءت بعد مواجهات قوية مع لاعبين من العيار الثقيل خصوصاً من دول شرق آسيا، وحظيت ميداليتي باهتمام كبير، أما الإنجاز الثاني فهو ذهبية بطولة آسيا في ديسمبر من عام 2013 في دبي.

وعلى المستوى الخليجي والعربي قال: حافظت على مركزي الأول خليجياً حتى العام الماضي الذي شهد تعليق البطولات، فيما حققت على المستوى العربي العديد من الميداليات والإنجازات من 2011 وحتى 2020، وأشعر بالفخر كوني ضمن أبطال الصف الأول على المستوى العربي، في ظل منافسة قوية من نجوم دول شمال أفريقيا.

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