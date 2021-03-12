100 لاعب في كأس رئيس الدولة للغولف اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يدشن 100 لاعب ولاعبة من أندية الدولة، اليوم، على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، منافسات النسخة التاسعة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، البطولة الأكبر في موسم الغولف، والتي ينظمها اتحاد اللعبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وبرعاية مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية، تقتصر المشاركة فيها على أبناء وبنات الإمارات، ولكافة المراحل العمرية.

وتشهد مشاركة مميزة للاعبي ولاعبات المنتخب، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة، والعديد من لاعبي الجيل الأول «النواخذة»، في منافسة على الفوز بلقب أغلى الكؤوس، ضمن مسابقات «الكروس» و«الصافي»، المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والسيدات.

الزرعوني: عرس سنوي

وأكد عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد، أن: «اتحاد اللعبة، يحرص أن تكون البطولة الأغلى بمثابة عرس سنوي للغولف، في حدث يشهد المشاركة الأضخم بتاريخ البطولة»، وقال: «تشهد المنافسات أبطالاً جدداً كل موسم، تؤكد انتشار اللعبة، وتطور أداء أبناء الدولة بمختلف مراحلهم العمرية، ونوجه الشكر إلى مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية، لدعمها البطولة للعام التاسع على التوالي».

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