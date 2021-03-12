«دولية أبوظبي للجوجيتسو» تنطلق بـ «الحزام الأزرق»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو، بإقامة منافسات الحزام الأزرق، وتعد البطولة أحدث بطولات الاتحاد التي ينظمها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتنطلق غداً منافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وتدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز 600 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

من جهة أخرى، سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الصحي، للحفاظ على سلامة اللاعبين، ولن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة، كما أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

طموحات

وأكد فهد الشامسي، أمين عام الاتحاد أن البطولة تلبي طموحات اللاعبين للعودة إلى البساط، وخوض منافسات تجمعهم مع نخبة رياضيي العالم الذين يتنافسون في أبوظبي على مدى يومين، كما يسهم التوقيت المثالي لها في مساعدة اللاعبين على تكثيف الاستعدادات لخوض نزالات بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو التي تقام من 6 - 9 أبريل المقبل.

وقال الشامسي: إن العاصمة أبوظبي وجوجيتسو أرينا تعدان موقع جذب لأهم اللاعبين محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يجد اللاعبون فرصاً نادرة لخوض النزالات والاحتكاك مع لاعبين مخضرمين ومتمرسين في ميادين الجوجيتسو، وفكرة البطولة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للاتحاد الرامية إلى تحقيق ريادة الدولة على صعيد المشهد العالمي لهذه الرياضة واستقطاب اللاعبين المحترفين، كما تسهم البطولة في رفع التصنيف المحلي والدولي للمشاركين، وبالتالي، الارتقاء بمسيرتهم الاحترافية إلى أبعاد جديدة.

وأكد الشامسي أن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي للمحترفين ستمهد الطريق أمام الوصول إلى بطولة نموذجية في الأعوام القليلة المقبلة، وستحجز لها حيزاً مهماً ضمن أجندة بطولات الاتحاد التي ستستحوذ على اللاعبين من داخل الدولة وخارجها.

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